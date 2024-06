Apple představil řadu revolučních nástrojů pro vývojáře!

Apple odhalil sadu nových inovativních nástrojů a zdrojů navržených pro vývojáře po celém světě. Tyto nové nástroje jim umožní vyvíjet ještě lepší a efektivnější aplikace napříč všemi platformami Apple. Xcode 16 šetří vývojářům čas a díky funkcím jako Swift Assist a prediktivní doplňování kódu jim umožňuje stíhat ještě více. Nové a rozšířené API dávají vývojářům možnost posunout aplikace na novou úroveň a představit vzrušující vylepšení.

„V Applu se zaměřujeme na to, abychom vývojářům po celém světě poskytovali ty nejnovější technologie a zdroje pro vývoj neuvěřitelných aplikací,“ říká Susan Prescott, viceprezidentka Applu pro celosvětové vztahy s vývojáři. „Díky důmyslným inovacím na pozadí Xcode 16 a nejnovějším platformním API jsme vytvořili ty nejlepší nástroje, které vývojářům pomohou vytvářet mimořádné aplikace. Už se nemůžeme dočkat, s čím přijdou příště.“

Xcode 16

Xcode 16 nastavuje nový standard produktivity a prostřednictvím nových funkcí a vylepšení pomáhá vývojářům vytvářet výjimečné aplikací rychleji než kdy dřív. Swift Assist slouží jako průvodce napříč celým procesem psaní kódu a umožňuje vývojářům soustředit se na řešení komplexnějších problémů. Tento nástroj je perfektně integrovaný do prostředí Xcode, má k dispozici ty nejnovější vývojové nástroje (SDKs) a funkce jazyka Swift. Díky tomu mají vývojáři vždy po ruce ty nejnovější zdroje, které perfektně zapadají do jejich projektů. Díky Swift Assist jsou úkony jako prozkoumávání nových frameworků a experimentování s novými nápady neuvěřitelně snadné. Swift Assist využívá výkonný cloudový model a jako všechny služby Apple pro vývojáře staví soukromí a bezpečnost na první místo. Zdrojové kódy vývojářů jsou využívány pouze pro zpracování požadavků a nejsou uchovávány na serverech. Apple je nikdy nevyužije k trénování modelů strojového učení.

Nový engine na prediktivní doplňování kódu v Xcode využívá unikátní model, který byl vytrénovaný přímo pro Swift a Apple SDK a dokáže navrhovat kód, který vývojář zrovna potřebuje. Doplňování kódu je poháněno výhradně čipy Apple a metodami strojového učení v macOS Sequoia. Vše zároveň běží lokálně na zařízení vývojáře, takže je veškerý kód v bezpečí a vývojáři mohou relevantní doporučení využívat i v případě, že pracují bez připojení k internetu.

Xcode preview nyní nabízí novou dynamickou propojovací architekturu, která využívá stejné stavební artefakty jak pro preview, tak pro spouštění kódu. Vývojáři díky tomu mohou dosáhnout plynulejšího a produktivnějšího pracovního procesu. Další vylepšení testovacího prostředí Xcode 16 poskytují vývojářům již od samého začátku vývoje ještě lepší přehled o tom, jak jejich aplikace fungují v reálných podmínkách. Vývojáři teď mohou například lokalizovat a testovat zásady soukromí, licenční smlouvy svých aplikací a zobrazovaná jména skupin předplatných.

Swift 6

Swift 6 představuje nové funkce zaměřené na zlepšení produktivity vývojářů a kvality kódu. Ruku v ruce s vícejádrovými architekturami dorazila celá řada výkonnostních vylepšení, a i Swift se tak přizpůsobuje novým procesům. Díky postupnému přidávání dalších funkcí je souběžné programování ještě jednodušší. Swift 6 představuje nový nástroj, který dokáže v průběhu kompilace diagnostikovat souběžné přístupy k paměti v rámci daného projektu. Tento pokrok umožňuje odhalovat a opravovat chyby v kódu s minimálními zásahy do zbytku programu, což vylepšuje bezpečnost a udržitelnost do budoucna.

Swift slaví na WWDC24 své desáté narozeniny. Již od chvíle, kdy byl poprvé uveden, umožňuje vývojářům vyvíjet vysoce kvalitní aplikace napříč celým ekosystémem Applu. K dnešnímu dni využívá Swift téměř 1 milion aplikací i celý softwarový stack Applu – od aplikací a frameworků až po firmware jako Secure Enclave.

Po deseti letech má Apple stále zájem posouvat možnosti Swiftu dál a vylepšovat spolupráci v rámci vývojářské komunity. Apple rozšiřuje dostupnost Swiftu do širších kruhů vývojářů a rozšiřuje podporu i na další vývojářská prostředí, která využívají Language Server Protocol. V rámci dalšího rozšiřování vzniká také zbrusu nová GitHub organizace dedikovaná Swiftu, na které poběží několik zásadních projektů pro celý Swift ekosystém – včetně Swift kompilátoru, Foundation a dalších klíčových knihoven.

Swift Testing

Nový Swift Testing framework nabízí vývojářům expresivní API, které zjednodušují přípravu testů. Tento framework funguje napříč platformami a velmi snadno se používá. Vývojáři ho tak mohou použít pro přípravu testů na celé řadě platforem a domén. Zahrnuje také flexibilní tagovací systém, který vývojářům pomůže organizovat spuštěné a plánované testy. Swift Testing byl navržen pro celou řadu využití Swiftu, od aplikací až po servery.

Game Porting Toolkit 2

Od představení sady nástrojů Game Porting Toolkit mohou vývojáři portovat své hry na zařízení Apple rychleji než kdy dřív a hráči si tak mohou na Macích užít více herních titulů. Game Porting Toolkit 2 posouvá vše o úroveň výš – přináší totiž řadu velmi žádaných možností pro vývojáře, které ještě více usnadňují portování pokročilých her na Mac, iPhone i iPad. Game Porting Toolkit 2 šetří vývojářům cenný čas, ať už při portování již existujících her, nebo her, které jsou teprve ve vývoji. Díky zvýšené kompatibilitě s hrami pro Windows, novým debugovacím nástrojům pro shadery a aktualizacím v Xcode, které vývojářům umožňují sjednotit kód a shadery napříč zařízeními, je vývoj skvělých her pro iPhone, iPad a Mac jednodušší než kdy dřív.

visionOS 2

Apple Vision Pro nadále láká vývojáře z celého světa a umožňuje jim vyzkoušet jeho unikátní schopnosti a vytvářet nové prostorové zážitky. Za to vše vděčí visionOS, revolučnímu prostorovému operačnímu systému, který hladce propojuje digitální obsah s fyzickým světem. Nové API a frameworky pomáhají vývojářům při vytváření komplexních a propracovaných prostorových zážitků ve visionOS 2, které byly v minulosti zcela nepředstavitelné.

Nové volumetrické API dávají vývojářům více kontroly nad 3D objekty v jejich aplikacích a umožňují souběžný chod i těch nejpokročilejších prostorových aplikací pro ten nejlepší multitaskingový zážitek. TabletopKit přináší vývojářům snadný způsob vývoje prostorových aplikací, které se propojují s plochými povrchy, jako jsou výrobní linky nebo deskové a karetní hry. RealityKit zjednodušuje vývoj aplikací, které podporují více zařízení od Applu, což snižuje celkový čas strávený vývojem a umožňuje mnohem efektivnější pracovní procesy pro univerzální aplikace.

Nové API, vylepšené nástroje a zjednodušené vývojové procesy umožňují vývojářům v aplikacích snadno a rychle vytvářet krásná a poutavá prostředí. Nyní je dokonce ještě snazší vyvíjet neuvěřitelné prostorové zážitky SharePlay a vývojáři, kteří nemají k dispozici Apple Vision Pro hardware, mohou nyní vytvářet a zobrazovat aplikace založené na SharePlay v nástroji Simulator. visionOS 2 také podporuje HealthKit, což znamená, že aplikace mohou přistupovat k datům o zdraví diskrétně a bezpečně. Nové API pro firmy pomůže firemním vývojářům urychlit vývojové procesy například ve zdravotnictví, výrobě, v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu.

Další platformní API

Vývojáři mohou využít nové Controls API a zpřístupnit tak svým uživatelům další funkce jako dálkové odemykání vozu nebo otevírání oblíbených fotografických aplikací přímo z Ovládacího centra, ať už jsou kdekoliv. AccessorySetupKit dává vývojářům možnost jednoduše a bezpečně párovat Bluetooth doplňky přímo v aplikaci, aniž by museli poskytnout přístup všem ostatním Bluetooth zařízením, což jen posiluje bezpečnost a soukromí.

Aktualizace Chytré sady na Apple Watch přináší vývojářům možnost využívat údaje o času, poloze a spánku a na jejich základě zobrazovat své aplikace v doporučených widgetech. Poprvé v historii je navíc možné automaticky zobrazit na Apple Watch aplikace, které podporují živé aktivity. Vývojáři mají nyní přístup k novému watchOS double tap API, díky čemuž mohou přiřazovat gesta ke klíčovým částem svých aplikací pro Apple Watch.

TestFlight

TestFlight pomáhá vývojářům shromažďovat cennou zpětnou vazbu z beta testování a vylepšovat tak aplikace již během procesu vývoje a vydávání. Díky novým vylepšením v systému pozvánek a přihlašování v TestFlightu mohou vývojáři lépe interagovat s testery na základě jejich zařízení a verze operačního systému a získávat tak kvalitnější zpětnou vazbu pro vylepšování svých aplikací.

Pozvánky do TestFlightu budou zahrnovat popis beta verze aplikace, kategorii aplikace a volitelně také snímky obrazovky z aplikace podtrhující nové funkce a obsah pro potenciální testery. Nové metriky pomáhají vývojářům vyhodnocovat interakci s veřejnými odkazy a sledovat přijaté a odmítnuté pozvánky do testování.

App Store

Již přes 15 let umožňuje App Store vývojářům snadno distribuovat své aplikace a hry lidem po celém světě a díky tomu zajišťuje růst jejich firem. Letos App Store přidává nový způsob, kterým mohou vývojáři své aplikace propagovat, a také nové funkce pro správu monetizace a předplatných.

Nový způsob nominací umožňuje vývojářům snadno nominovat nový obsah a vylepšení aplikací na schválení a vystavení v App Storu. Vývojáři mohou nominace podávat prostřednictvím aplikace App Store Connect a zahrnout do nich doplňující informace jako datum vydání a relevantní země či regiony. Expertní tým App Store všechny nominace prochází a pomáhá tak propojovat skvělé aplikace a hry s lidmi, kteří si je zamilují. Specifické produktové stránky umožňují vývojářům představovat různé funkce a obsah, který je v jejich aplikacích k dispozici. Díky specifickým hlubokým odkazům mohou vývojáři snadno přesměrovávat uživatele z produktové stránky v App Storu přímo do relevantního místa v aplikaci. Hluboké odkazy lze také kombinovat s reklamními kampaněmi a poskytovat tak uživatelům konzistentní zážitek od prvního kliknutí na reklamu až do otevření aplikace.

V aplikacích s předplatným mohou vývojáři nově motivovat bývalé předplatitele k opětovnému pořízení předplatného prostřednictvím nových nabídek. Zákazníci, kteří splňují podmínky, mohou tyto nabídky najít napříč celým App Storem a ve svých aplikacích. U aplikací pro macOS mohou vývojáři prostřednictvím slevových kódů nabízet předplatné se slevou či na omezenou časovou dobu zdarma, což podporuje získávání, udržení a návrat předplatitelů. Vylepšení náhledů StoreKit přináší vývojářům nové možnosti, jak organizovat a prezentovat nákupy v aplikaci. Analytické nástroje pro aplikace byly dále rozšířeny tak, aby měli vývojáři ještě lepší přehled o své činnosti a výkonu svých aplikací. V sekci Reports jsou nyní k dispozici stovky nových metrik, díky nimž mohou vývojáři nacházet další místa pro vylepšení.

App Store Connect

Aplikace App Store Connect pro iOS a iPadOS obsahuje aktualizované uživatelské rozhraní a představuje nový způsob, jakým mohou vývojáři propagovat a sdílet informace o svých aplikacích. Ať už se jedná o představení zbrusu nové aplikace nebo vydání vzrušující aktualizace, vývojáři nyní mohou bez námahy vytvářet marketingové materiály přímo z aplikace App Store Connect a sdílet je na svých sociálních sítích. Pokud je aplikace vybrána jako Aplikace dne, přijde vývojářům v aplikaci App Store Connect oznámení, které jim umožní připravit speciální marketingové materiály, kterými tento úspěch oslaví. Dnešní aktualizace se přidávají na stále rostoucí seznam nástrojů, technologií a zdrojů, které Apple vývojářům poskytuje. Pro více informací o klíčových technologiích a skvělých možnostech, které jsou k dispozici již dnes, navštivte https://developer.apple.com/whats-new/.