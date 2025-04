Včera večer vypustil Apple poměrně překvapivě iOS 18.4 spolu s dalšími novými OS a to i přesto, že v souvislosti s vydáním hovořil v minulosti „až“ o dubnu. Podstatné je nicméně to, že systémy přinesly na Apple produkty poměrně dost novinek, přičemž mezi ty viditelnější lze bezesporu zařadit i nové emoji. Pokud tedy už máte nový update nainstalovaný, není od věci do nabídky emoji mrknout a zjistit tak, co nového se v ní objevilo. Pokud jste tak zatím neučinili, v galerii níže vám vše ukážeme.