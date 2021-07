Nejlepší zkratky týdne: Krásné tapety, odpočet i hra s mincí

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Wallpaper Picker

Máte rádi povedené fotografie z nejrůznějších koutů světa, ale momentálně si z jakýchkoliv důvodů nemůžete pořídit své vlastní? Fotograf Michael Hess vytvořil skvělou zkratku, která vám automaticky vybere, přizpůsobí, a nastaví jako tapetu pro váš iPhone některou ze stovek jeho kvalitních fotografií z cest.

Zkratku Wallpaper Picker stáhnete zde.

Panna nebo orel

Házení mincí obvykle využíváme tehdy, když se pro něco potřebujeme rychle rozhodnout. Zkratka s názvem Flip Coins sice nabízí virtuální minci, tentokrát ale v podobě hry pro dva hráče, přičemž vaším úkolem bude uhodnout, kterou stranu mince váš protihráč tipoval. Zkratka je dostupná také pro Apple Watch, využít ji můžete také jako hru.

Zkratku Head or Tails stáhnete zde.

Automatický překlad webové stránky

Nevyhovuje vám základní funkce překladu webových stránek v prohlížeči Safari? Pokud si zkratku s názvem Google Translate Site přidáte na list sdílení, můžete si s její pomocí kdykoliv a kdekoliv jednoduše a rychle přeložit libovolnou webovou stránku.

Zkratku Google Translate Site stáhnete zde.

Odpočet

Potřebujete jednoduše, rychle a hlavně přesně zjistit, kolik času zbývá do vašich narozenin, do konce prázdnin, do Vánoc, nebo třeba do skončení mandátu vašeho oblíbeného politika? Pomůže vám zkratka s názvem Countdown to Any Date. Jak jméno zkratky napovídá, jedná se o nástroj, který na základě vámi zadaných časových údajů ve specifickém formátu spustí přesný odpočet do daného data.

Zkratku Countdown to Any Date stáhnete zde.