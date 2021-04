Nejlepší iOS zkratky týdne: Generátor hesel, komiksové stripy a selfie

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Password Generator

Jak název napovídá, umožní vám zkratka s názvem Password Generator kdykoliv a kdekoliv rychle a jednoduše vygenerovat jakékoliv heslo na základě vašich požadavků. Můžete si zvolit, zda se má vaše heslo skládat pouze z písmen, nebo z písmen, číslic a znaků, a nastavit také jeho další parametry.

Fotogalerie Password Generator 1 Password Generator 2 Password Generator 3 Password Generator 4 Vstoupit do galerie

Zkratku Password Generator stáhnete zde.

Today’s Dilbert Strip

Patříte mezi fanoušky komiksových stripů s legendárním Dilbertem? Pak by ve vaší knihovně rozhodně neměla chybět ani tato zkratka. Její účel je jednoduchý – poté, co ji aktivujete, vám na displej vašeho iPhonu vygeneruje náhodný komiksový strip s vaším oblíbeným hrdinou. Užijte si svou denní dávku sarkasmu.

Fotogalerie Todays Dilbert Strip 1 Todays Dilbert Strip 2 Todays Dilbert Strip 3 Todays Dilbert Strip 4 Vstoupit do galerie

Zkratku Today’s Dilbert Strip stáhnete zde.

Mail to Self

Název zkratky Mail to Self jasně hovoří sám za sebe. Jedná se o užitečnou pomůcku, jejímž prostřednictvím si můžete na svůj e-mail kdykoliv ihned odeslat prakticky jakýkoliv odkaz, aniž byste museli provádět jakékoliv složité operace. Stačí zkrátka jen tuto zkratku přidat na list sdílení, a pokaždé, když narazíte na něco zajímavého, si daný obsah odeslat jediným klepnutím na mail.

Fotogalerie Mail to Self 1 Mail to Self 2 Mail to Self 3 Vstoupit do galerie

Zkratku Mail to Self stáhnete zde.

Smile for Selfie

Pořizujete často selfies a chtěli byste si tento proces co možná nejvíce zjednodušit a zpříjemnit? Nainstalujte si do své galerie zkratek zkratku s názvem Smile for Selfie. Jedná se rychlý sled akcí, který začíná odpočtem, pokračuje pořizením snímku z předního fotoaparátu vašeho iPhonu a končí uložením vašeho autoportrétu do galerie. Zkratka vyžaduje přístup k fotoaparátu a nativním Fotkám na vašem iPhonu.

Fotogalerie Smile for Selfie 1 Smile for Selfie 2 Smile for Selfie 3 Vstoupit do galerie

Zkratku Smile for Selfie stáhnete zde.