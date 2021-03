Nejlepší zkratky týdne: Sitcomový smích, kontakty pro případ nouze a falešné notifikace

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

iPhone notifications

Zkratka s názvem iPhone Notifications může možná na první pohled působit zbytečně. Jedná se ale přitom o velice sympatickou a užitečnou maličkost, která má potenciál zachránit vás v průběhu nepříjemné schůzky nebo jiné podobné situace. Tato zkratka totiž spustí na vašem iPhonu sérii falešných notifikací, díky kterým budete moci úspěšně předstírat, že vás potřebují někde úplně jinde, a bez problémů se ztratit ze scény. V nastavení zkratky nezapomeňte upravit počet upozornění.

Fotogalerie iPhone Notifications 1 iPhone Notifications 2 iPhone Notifications 3 iPhone Notifications 4 Vstoupit do galerie

Zkratku iPhone notifications stáhnete zde.

Sitcom Laugh

Řekněme si to upřímně – životně nepostradatelná není ani druhá zkratka z naší dnešní nabídky. Se Sitcom Laugh si ale stoprocentně užijete hodně zábavy. Jedná se totiž – jak ostatně sám název napovídá – o zkratku, která na vašem iPhonu přehraje po svém spuštění „umělý“ smích, který můžeme znát z řady seriálových sitcomů. Zkratka pracuje rychle a spolehlivě, a je čistě jen na vás a na vaší invenci, pro jaké účely se ji rozhodnete použít.

Fotogalerie Sitcom Laugh 1 Sitcom Laugh 2 Sitcom Laugh 3 Vstoupit do galerie

Zkratku Sitcom Laugh stáhnete zde.

Wake Apple TV

Zkratka s názvem Wake Apple TV se vám bude skvěle hodit zejména v případě, že nemůžete najít svůj ovladač k Appel TV. S pomocí této zkratky totiž můžete okamžitě a kdykoliv aktivovat vybranou Apple TV, která bude přihlášená ke stejnému iCloudovému účtu jako váš iPhone. V případě, že váš televizor podporuje HDMI-CEC, dojde také automaticky k zapnutí televizoru jako takového.

Fotogalerie Wake Apple TV 1 Wake Apple TV 2 Wake Apple TV 3 Vstoupit do galerie

Zkratku Wake Apple TV stáhnete zde.

Washing Hands Music

Zkratka s názvem Washing Hands Music vznikla původně jako užitečná pomůcka, která vám mám odpočítat oněch pověstných dvacet vteřin pro důkladné umytí rukou. Po spuštění této zkratky bude zahájeno přehrávání skladby z vašeho oblíbeného playlistu, a bude pozastaveno přesně po dvaceti sekundách. Délku přehrávání si můžete v nastavení zkratky libovolně změnit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

Fotogalerie washing Hands Music 1 washing Hands Music 2 washing Hands Music 3 Vstoupit do galerie

Zkratku Washing Hands Music stáhnete zde.

In Case of Emergency

Po spuštění zkratky s názvem In Case of Emergency bude zahájen sled úloh, které vám pomohou, když se dostanete do svízelné situace. Nejprve přidáte kontakty, které budete chtít v případě nouze oslovit. Poté vytvoříte textovou zprávu, která má být těmto kontaktům rozeslána, přičemž můžete vytvořit dva různé druhy zpráv pro dvě odlišné skupiny kontaktů.

Fotogalerie In Case of Emergency 1 In Case of Emergency 2 In Case of Emergency 3 In Case of Emergency 4 Vstoupit do galerie

Zkratku In Case of Emergency stáhnete zde.