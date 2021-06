Nejlepší zkratky týdne: Ovládání Apple TV a budík podle počasí

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Control the Apple TV

Propracovaná a užitečná zkratka s názvem Control the Apple TV vám umožní základním i pokročilým způsobem ovládat vaši Apple TV. Najdete zde řadu užitečných příkazů a nastavení, a samotnou zkratku si můžete také do velké míry přizpůsobit. Díky zkratce Control the Apple TV už ve většině případů prakticky nebudete potřebovat dálkový ovladač k vaší Apple TV.

COntrol the Apple TV Control Apple TV 1 Control Apple TV 2 Control Apple TV 3 Control Apple TV 4

Zkratku Control the Apple TV stáhnete zde.

Rain Detector

Patříte k těm šťastlivcům, kteří nemají důvod vstávat z postele, pokud ráno prší? Pak se vám zaručeně bude hodit zkratka s názvem Rain Detector. Jak napovídá jméno této zkratky, jedná se o užitečný nástroj, s jehož pomocí můžete čas buzení na vašem iPhonu přizpůsobit tomu, jaké je právě venku v danou chvíli počasí. Zkratka vyžaduje kvůli předpovědi přístup k vaší aktuální poloze.

Rain Detector Rain Detector 1 Rain Detector 2 Rain Detector 3

Zkratku Rain Detector stáhnete zde.

QuickList

Zkratku s názvem QuickList ocení všichni, kteří na svém iPhonu potřebují často vytvářet seznamy, vytvořené ze zkopírovaných položek. S pomocí tohoto užitečného nástroje totiž můžete na vybrané webové stránce nebo v dokumentu vybrat jednotlivé položky a poté je snadno a jednoduše převést na seznam. Zkratku si můžete přizpůsobit tak, aby vzhled výsledného seznamu co nejvíce odpovídal vašim představám.

Zkratku QuickList stáhnete zde.

Remove tracking from URL

Jak název napovídá, umožní vám zkratka s názvem Remove from URL odstranit z vámi kopírované (a vkládané) URL adresy veškeré parametry, které by mohly umožňovat sledování. Stačí zkratku v jejím nastavení v galerii zkratek přidat na list sdílení. Když budete poté chtít kopírovat libovolnou URL adresu, využijte příslušnou zkratku na listu sdílení, a zkratka se již o vše potřebné spolehlivě postará za vás.

Remove Tracking from URL Remove Tracking from URL 1 Remove Tracking from URL 2 Remove Tracking from URL 3

Zkratku Remove tracking from URL stáhnete zde.