Zkratky týdne: Připomínky, práce se skladbami i recenze na knihy

S blížícím se víkendem vám opět přinášíme další díl naší pravidelné rubriky o zajímavých zkratkách pro iOS. Tentokrát si představíme zkratky pro práci s připomínkami, prohlížečem Safari, pro recenze na knihy nebo třeba pro aktualizaci zkratek. Před instalací zkratky si vždy ověřte, zda jste na svém iPhonu v Nastavení -> Zkratky aktivovali používání nedůvěryhodných zkratek.

Reminder Details

Zkratka s názvem Reminder Details spolupracuje s nativními Připomínkami na vašem iPhonu. Pokud tuto zkratku použijete u vybrané připomínky, můžete z ní rychle a snadno extrahovat odkazy, obrazové přílohy, nebo si prohlédnout vložené připomínky. Aplikace vyžaduje přístup k vašim Připomínkám.

Zkratku Reminder Details stáhnete zde.

Scan Book

Těšíte se na to, až se opět otevřou knihkupectví? Než se toho dočkáme, můžete si alespoň stáhnout do svého iPhonu zkratku s názvem Scan Book. Pokud vás v knihkupectví nebo v antikvariátu zaujme neznámý knižní titul, a vy byste rádi zjistili, co na něj říkají ostatní čtenáři, můžete použít tuto zkratku k načtení ISBN kódu a zjištění příslušných recenzí na webu Goodreads. Zkratka vyžaduje přístup k fotoaparátu.

Zkratku Scan Book stáhnete zde.

TapTap

Užitečná zkratka s názvem TapTap vám pomůže skrýt nežádoucí obsah při prohlížení internetových stránek v prostředí webového prohlížeče Safari na vašem iPhonu. Zkratka vypadá skoro kouzelně – při prohlížení Safari ji spustíte z listu sdílení a poté zkrátka jen klepnutím skrýváte obsah, který nechcete mít zobrazený. Jedním klepnutím obsah nejprve označíte, druhým klepnutím jej vymažete.

Zkratku TapTap stáhnete zde.

Swing Updater

Většina tvůrců zkratek své zkratky více či méně aktualizuje. S aktualizací zkratek, které jste si stáhli do vašeho iPhonu, vám může skvěle pomoci zkratka s názvem Swing Updater. Zkratka vyžaduje přístup k iCloudu a k nativním Zkratkám na vašem iOS zařízení. Kromě aktualizací můžete v rámci této zkratky provádět další nastavení, přidávat nepodporované zkratky nebo vyhledávat zkratky, související se Swing Updater.

Zkratku Swing Updater stáhnete zde.

Shazam++

Poslední zkratka z našeho dnešního výběru jistě potěší všechny milovníky hudby a uživatele služby Shazam. S pomocí této zkratky se můžete rozhodnout, jaké další kroky provedete poté, co na svém iPhonu identifikujete libovolnou skladbu za pomoci Shazamu – můžete si zjistit podrobnosti o dané skladbě, otevřít ji ve vybrané aplikaci, sdílet ji, stáhnout, nebo třeba najít její text.

Zkratku Shazam++ stáhnete zde.