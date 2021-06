Nejlepší zkratky týdne: Význam emoji, užitečné automatizace a nastavení tapety

Stejně jako každý víkend vám i nyní na stránkách magazínu LsA přinášíme tipy na zajímavé zkratky pro váš iPhone. Tentokrát jsme pro vás vybrali například zkratku pro nastavení tapety, hlášení o nabití baterie, nebo třeba pro převod seznamů z Poznámek do nativních Připomínek. Odkazy na zkratky je potřeba otevřít v prohlížeči Safari na iPhonu, do kterého chcete danou zkratku nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Find that emoji

Nabídka nejrůznějších emoji se čím dál více rozšiřuje, a proto může být někdy opravdu těžké odhadnout skutečné významy některých emotikonů. Zkratka s názvem Find that emoji vám pomůže nejen zjistit význam vámi vybraného emoji, ale také nalézt emoji, po kterém zrovna pátráte, a umožní vám zkopírovat obsah do schránky. Zkratka vyžaduje nainstalovanou aplikaci Toolbox for Shortcuts.

QuickPod

Zkratka s názvem QuickPod vám umožní okamžitě poté, co ke svému iPhonu připojíte svá AirPods sluchátka, provést vámi požadovanou akci – může se jednat například o spuštění přehrávání hudby, prohledávání podcastů, spuštění oblíbené streamovací aplikace, zahájení cvičení na Apple Watch a řadu dalších akcí. Zkratka QuickPod si rozumí se všemi modely bezdrátových sluchátek AirPods a nabízí i podporu pro režim propustnostmi, režim aktivního potlačení hluku a další.

Toggler

Toggler je vysoce užitečná a šikovná zkratka, která vám umožní snadný a rychlý přístup k řadě přepínačů na vašem iPhonu a vytvářet řadu užitečných automatizací. Během chvilky si zde můžete sami nakombinovat, nastavit a vytvořit nejrůznější automatizace, týkající se vašeho iPhonu – může jít třeba o přehrávání hudby, přechod do režimu Nerušit, změny tmavého či světlého režimu a řady dalších.

Wallz

Našli jste na internetu opravdu skvělou fotografii, chtěli byste si ji nastavit jako tapetu pro váš iPhone, ale snímek nemá tu správnou velikost? Pomůže vám zkratka s názvem Wallz. Díky této zkratce si můžete vybrat prakticky jakýkoliv obrázek, a Wallz jej za vás automaticky přizpůsobí a upraví tak, abyste ji mohli použít coby tapetu pro váš iPhone – ať už na plochu, nebo na zamčenou obrazovku.

