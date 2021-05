Nejlepší zkratky pro iOS: Přidání skladeb do playlistu, změny tapet a herní režim

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Quick Add to Playlist

Součástí operačního systému iOS je již nějakou dobu také aplikace Shazam, která dokáže rozpoznat právě přehrávanou skladbu. Zkratka s názvem Quick Add to Playlist vám umožní snadno a rychle nejen identifikovat přehrávanou skladbu, ale také ji přidat do playlistu v aplikaci Apple Music. Tvůrce této zkratky podle svých slov pracuje na podobné zkratce pro Spotify, tu ale zatím nezveřejnil.

Zkratku Quick Add to Playlist stáhnete zde.

NASA Astronomy Wallpaper

Pokud si rádi často měníte tapetu na vašem iPhonu a zároveň patříte mezi nadšené příznivce záběrů od NASA, můžete si na vašem smartphonu vyzkoušet zkratku s názvem NASA Astronomy Wallpaper. S pomocí této zkratky na svém iPhonu automaticky nastavíte změnu tapety na obrázek dne od NASA.

Zkratku NASA Astronomy Wallpaper stáhnete zde.

Auto Wallpaper Changer

Se změnami tapet na iPhonu bude souviset také další zkratka z našeho dnešního přehledu. Nese název Auto Wallpaper Changer, ze kterého vyplývá, že se jedná o nástroj, který vám na vašem iPhonu umožní aktivovat pravidelné změny tapety na pozadí. Zkratka je nastavená tak, aby v průběhu jednoho dne nedošlo k zobraní jedné tapety vícekrát.

Zkratku Auto Wallpaper Changer stáhnete zde.

Game On

Pokud na svém iPhonu často a rádi hrajete nejrůznější hry, jistě uvítáte zkratku s názvem Game On, která po svém spuštění automaticky aktivuje několik nastavení, která vám zpříjemní hru. V rámci zkratky Game On dojde k nastavení jasu displeje iPhonu na 100 %, nastavení hladiny hlasitosti na 50 % a nastavení režimu Nerušit po dobu deseti minut. Jednotlivé parametry si můžete přizpůsobit v nastavení zkratky, od stejného tvůrce pochází také zkratka s názvem Game Off.

Zkratku Game On stáhnete zde.