Nejlepší iOS zkratky týdne: Pozdní příchod, práce s GIFy i mazání fotografií

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Running Late

Určitě to znáte – ať už se snažíte sebevíc, někdy se vám zkrátka nemusí podařit dorazít na místo schůzky včas. Dlouhosáhlé vypisování omluvné zprávy by vás mohlo ještě více zdržet, proto můžete pro tyto účely využít zkratku s názvem Running Late, která většinu potřebných kroků obstará za vás. Jednotlivé vlastnosti zkratky můžete v jejím nastavení snadno měnit.

Fotogalerie Running Late 1 Running Late 2 Running Late 3 Vstoupit do galerie

Zkratku Running Late stáhnete zde.

Get GIF

Patříte mezi milovníky více či méně vtipných animovaných GIFů, a prakticky žádná vaše konverzace se bez nich neobejde? S pomocí zkratky s názvem Get GIF můžete jednotlivé GIFy vyhledat, zkopírovat a použít během několika málo okamžiků – snadno, efektivně a jednoduše. Zkratka Get GIF pracuje s populární službou Giphy.

Fotogalerie Get GIF 1 Get GIF 2 Get GIF 3 Vstoupit do galerie

Zkratku Get GIF stáhnete zde.

Travel Time to Address

Při cestování se často hodí znát přibližnou dobu příjezdu do vámi určené cílové destinace. Tuto informaci vám ve ve většině případů dokáže podat řada navigačních či mapových aplikací, pro účely zjištění času dojezdu ale můžete využít také zkratku s názvem Travel Time to Address. Zkratka Travel Time to Address pracuje s nativními Mapami ve vašem iPhonu.

Fotogalerie Travel Time to Adress 1 Travel Time to Adress 2 Travel Time to Adress 3 Vstoupit do galerie

Zkratku Travel Time to Adress stáhnete zde.

Delete Last Photo

Jak název napovídá, umožní vám zkratka s názvem Delete Last Photo snadno, jednoduše, kdykoliv a kdekoliv smazat poslední fotografii z fotogalerie vašeho iPhonu. S pomocí této zkratky můžete mazat jakýkoliv druh obsahu z nativních Fotek – kromě klasických snímků tedy i panoramatické záběry, videa, snímky obrazovky nebo pohyblivé Live Photos. Zkratka Delete Last Phote z pochopitelných důvodů vyžaduje povolení přístupu k aplikaci Fotky na vašem iPhonu, v nastavení zkratky můžete změnit počet mazaných fotografií.

Fotogalerie Delete Last Photo 1 Delete Last Photo 2 Delete Last Photo 3 Vstoupit do galerie

Zkratku Delete Last Photo stáhnete zde.