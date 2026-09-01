8 mužů, kteří vedli Apple: od blížícího se krachu až k nejhodnotnější společnosti světa

Letos uplynulo 50 let od chvíle, kdy v garáži rodičů Steva Jobse vznikla společnost Apple. Z nenápadné garáže v Palo Alto, se za půl století dostala až na pozici nejhodnotnější společnosti světa. Zajímavé je, že za celou tu dobu ji přitom vládlo jen osm mužů, respektive osm CEO. Většina lidí vyjmenuje zřejmě jen dva, ti kteří se zajímají o Apple pak většinou tři. Těmi hlavními, kdo se ve spojitosti se slovy CEO Apple vybaví většině z nás patří Steve Jobs, Tim Cook a John Sculley.
Existují však i další CEO, kteří vám ukáží například i to, že Steve Jobs zdaleka nebyl tím nejdrsnějším, kdo Applu vládl. Zajímavý je totiž příběh Michaela Scotta, který vyhazoval lidi jen tak pro zábavu. Nesmíme opomenout ani člověka jménem Mike Markkula, který kdyby neprodal. 1/3 všech akcií Apple, kterou v jistém čase vlastnil, byl by dnes nejbohatším mužem světa. Nechybí ani Michael Spindler, který se snažil zachránit Apple v momentě, kdy se blížil ke krachu. Posledním mužem, který vládl Applu před Stevem Jobsem byl Gilbert Frank Amelio, kterého nakonec vyhodil samotný Jobs.
V průběhu let jsme pro vás na LsA připravili článek o každém z nich a pokud milujete historii nebo se chcete dozvědět o Apple něco vís, než vědí běžní fanoušci, stačí kliknout na články, které najdete v seznamu níže. O každém CEO Apple zde najdete článek, který popisuje jeho příběh. Věřím, že příběh každého z mužů, jenž vedli Apple stojí za přečtení a bude vás bavit. Osobně pak doporučuji především příběh Mike Markkula nebo Michaela Scotta.