Garáž Steva Jobse: Historická památka, která stále patří rodině Jobsů

Pokud budete někdy v Cupertinu, opravdu si dejte tu námahu a projděte se od domu původního sídla Applu, tedy domu rodičů Steva Jobse a garáže, kde vznikl Apple, až k Apple Parku. Když si uvědomíte, že tohle dokázal vybudovat člověk za jeden jediný život a budete na vlasntí oči vidět, odkud, kam se Apple posunul, budete mít co dělat, abyste nezapoměli zavřít pusu. Já jsem měl tu možnost to zažít i s tím, že jsem se následně prošel přímo v budově Apple Parku a garáž, ve které Apple začal, se bez problémů vejde například na jednu ze stovek toalet, které jsou v Apple Parku.

Dům, kde Steve Jobs se Stevem Wozniakem postavili svůj první počítač pod značkou Apple Computers, byl označen podle Los Altos Historical Commission jako „zdroj historie“. Tedy jako místo, které budovalo historii dané oblasti, v tomto případě Silicon Valley. Zajímavostí je, že dům stále patří sestře Steva Jobse, tedy Patricii Jobsové. Ta jej však nevyužívá, ale pronajímá jej a vzhledem k tomu, že dům je poměrně oblíbenou turistickou atrakcí, není se co divit, že pozemek lemují cedule informující o zákazu vstupu a ve všech oknech jsou zrcadlové fólie. Ostatně, garáž Steva Jobse jsme navštívili v článku Garáž Steva Jobse: byli jsme se podívat tam, kde to všechno začalo!

To, že je dům označen jako zdroj historie, je celkem problém, který zná každý, kdo vlastní nějakou historickou nebo jinak významnou budovu. Při jakékoli renovaci nebo čemkoli, co zasahuje do designu domu, totiž nyní dům podléhá nutnosti nechat si vše schválit od místních úřadů stejně, jako by šlo o historickou památku. Komise, která o udělení tohoto statusu domu hlasovala, měla za cíl, aby zůstal zachován tak, jak byl původně navržen a tak, jak vypadal, když v něm Jobs montoval první počítače.

Podle serveru zillow.com, který se věnuje cenám nemovitostí, je hodnota domu aktuálně 3 537 900$ s tím, že tato cena nijak nereflektuje historickou hodnotu, ale jedná se pouze o průměrnou cenu domu této velikosti v dané oblasti. Měsíčně si pak můžete na nájemném přijít na částku 6499$. Pokud byste chtěli financovat dům hypotékou, byla by měsíční splátka průměrně 23 186$. Samozřejmě vás nyní napadne, že v Cupertinu jsou přece jen jiné platy než například v ČR, pak věřte, že pořídit si zde dům je i pro místní lidi opravdu složité. Průměrný roční plat v Kalifornii je totiž 73 000$, což znamená, že i kdybyste neutratili ani jedný dolar za nic jiného než za zplácení domu, tak byste s průměrným platem na tento dům vydělávali 48 let.