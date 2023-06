Garáž Steva Jobse: byli jsme se podívat tam, kde to všechno začalo!

Ruku na srdce, Cupertino není zrovna město, kam byste se při návštěvě USA běžně podívali. Kromě sídla Applu a dalších technologických společností toho tady příliš nenajdete. Ovšem právě do Cupertina nás Apple pozval na letošní WWDC a tak jsme toho využili a podívali se prakticky všude tam, kde to s Applem nějak souvisí. Vším vás provedu v následujících článcích a postupně se podíváme do míst jako je Infinite Loop, Apple Park Visitors Center nebo dokonce i přímo do Apple Parku, do kterého se veřejnost nemá šanci dostat. Navštívíme i další zajímavá místa, která souvisí ať už s Applem nebo i s jinými technologickými společnostmi.

Fotogalerie steve jobs apple garaz kde vnizkl apple garaz Steve Jobs garaz schranka steve jobs apple garaz steve jobs schranka apple apple garaz garaz apple garaz steva jobse steve jobs dum dum steve jobse ulice steve jobs garaz garaz applu Vstoupit do galerie

Kde však začít jinde než tam, kde začalo to, o čem už víc než deset let píšeme. Garáž rodičů Steva Jobse, zřejmě nejslavnější garáž na světě. Právě tam založili Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne společnost Apple Computers. Právě tam montovali doslova a do písmene na koleni první počítače a právě tam, vlastnoručně postavil Steve Jobs a Steve Wozniak prvních 50 počítačů Apple 1, které prodali za 500$/kus do obchodu s elektronikou Paul Terrell’s Byte Shop v Mountain View. Počítače, které se dnes prodávají za více než milion dolarů jsou tím nejcennějším, co od Applu můžete vlastnit.

Garáž kde to vše začalo je do dnes v nezměněné podobě, nepočítáme-li nové nátěry jak na garáži tak i na domě, který dnes již nepatří rodině Steva Jobse. Najdete ji na adrese 2066 Crist Dr, Los Altos, CA 94024, USA. Samotná garáž tak není přímo v Cupertinu, ale v městečku Los Altos, které je však defacto spojené s Cupertinem a dojdete do něj z Cupertina přes zástavbu rodinných domů. Tak jako u všech domů a pozemků v USA, i zde je pochopitelně nutné brát ohled na to, že se jedná o soukromý majetek a fotit můžete z ulice. Navíc pokud byste se sem vydali, berte prosím v potaz, že dům je normálně obývaný a lidé, kteří v něm bydlí nijak nesouvisí se Stevem. Udělat tedy pár fotek z ulice je v pořádku, a dokonce jsme i potkali obyvatele domu a neměli s tím žádný problém, ovšem fotit 20 minut nebo vstupovat na pozemek, tomu se opravdu vyvarujte.

Fotogalerie #2 dum steve jobse Steve Jobs garaz garaz apple schranka apple steve jobs apple garaz kde vnizkl apple garaz schranka steve jobs apple garaz steve jobs apple garaz garaz steva jobse steve jobs dum ulice steve jobs garaz garaz applu Vstoupit do galerie

Na první pohled se může zdát, že je to jen obyčejná garáž a ano, skutečně to je obyčejná garáž. Pokud jste však fanoušci Applu a pokud máte navíc možnost stejně jako jsem měl já jít druhý den do dalšího sídla Applu v Infinite Loop a následně do Apple Parku, pak vám zůstane doslova rozum stát, jak je možné, že se z této garáže dostal Apple za život jednoho člověka až do Apple Parku. Je neuvěřitelné, co Steve a další lidé okolo něj vybudovali za defacto jeden lidský život, a právě zde je to místo, kde si to uvědomíte. Naše další kroky povedou do Infinite Loop, to však až v příštím článku.