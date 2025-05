Apple nečekaně oznámil první novinky z iOS 19! Čekají nás neuvěřitelné věci

Apple se před malou chvílí rozhodl pro velké překvapení. S představením některých novinek pro iOS 19 se totiž rozhodl nečekat na začátek června, ale odhalil je nyní skrze tiskovou zprávu vydanou k oslavám Světového dne přístupnosti. Ten se každoročně „slaví“ třetí čtvrtek v květnu. Jak už tedy asi tušíte, odhalené novinky se týkají Zpřístupnění, které je na iPhonech vytvořeno zejména pro osoby s různými formami postižení. Některé funkce jsou však využitelné de facto kýmkoliv a to bude samozřejmě platit i u novinek chystaných pro iOS 19 a dalších verze OS – tím spíš, když se jedná v některých případech o těžko uvěřitelné věci. Co si tedy pro svět Apple připravil?

Štítky přístupnosti v App Store

Na stránkách produktů v App Store se objeví nová sekce, která bude upozorňovat na funkce přístupnosti v aplikacích a hrách. Tyto štítky poskytují uživatelům nový způsob, jak zjistit, zda pro ně bude aplikace přístupná, ještě předtím, než si ji stáhnou, a vývojářům možnost lépe informovat a vzdělávat své uživatele o funkcích, které jejich aplikace podporuje. Jedná se například o funkce VoiceOver, Hlasové ovládání, Zvětšený text, Dostatečný kontrast, Snížený pohyb, titulky a další. Výživové štítky přístupnosti budou k dispozici v App Store po celém světě a vývojáři budou mít přístup k dalším pokynům ohledně kritérií, která by měly aplikace splňovat před zobrazením informací o přístupnosti na stránkách svých produktů.

Zcela nová lupa pro Mac

Lupa na iPhonu a iPadu poskytuje od roku 2016 nevidomým nebo slabozrakým uživatelům nástroje pro přiblížení, čtení textu a rozpoznávání objektů v okolí. Letos přichází Lupa na Mac, aby uživatelům se slabým zrakem zpřístupnila fyzický svět. Aplikace Lupa pro Mac se připojuje k fotoaparátu uživatele, který si tak může přiblížit své okolí, například obrazovku nebo tabuli. Lupa funguje s kamerou Continuity Camera v iPhonu i s připojenými USB kamerami a podporuje čtení dokumentů pomocí funkce Desk View.

Díky více oknům živé relace mohou uživatelé provádět více úkolů najednou – sledovat prezentaci pomocí webové kamery a současně sledovat knihu pomocí funkce Desk View. Pomocí přizpůsobených zobrazení mohou uživatelé upravovat jas, kontrast, barevné filtry a dokonce i perspektivu, aby text a obrázky lépe viděli. Zobrazení lze také snímat, seskupovat a ukládat pro pozdější doplnění. Lupa pro Mac je navíc integrována s další novou funkcí pro přístupnost, Accessibility Reader, která převádí text z fyzického světa do vlastního čitelného formátu.

Nový zážitek s Braillovým písmem

Braille Access je zcela nové prostředí, které promění iPhone, iPad, Mac a Apple Vision Pro v plnohodnotný braillský poznámkový blok, který je hluboce integrován do ekosystému Apple. Díky vestavěnému spouštěči aplikací mohou uživatelé snadno otevřít jakoukoli aplikaci psaním pomocí Braillova vstupního displeje nebo připojeného braillského zařízení. Pomocí aplikace Braille Access mohou uživatelé rychle zapisovat poznámky v braillském formátu a provádět výpočty pomocí Nemethova braillského písma, které se často používá ve třídách pro matematiku a přírodní vědy. Uživatelé mohou otevírat soubory ve formátu Braille Ready Format (BRF) přímo z aplikace Braille Access, čímž odemknou širokou škálu knih a souborů, které byly dříve vytvořeny na braillském zařízení pro zápis poznámek. A integrovaná forma Live Captions umožňuje uživatelům přepisovat konverzace v reálném čase přímo na braillských displejích.

Představujeme aplikaci Accessibility Reader

Accessibility Reader je nový systémový režim čtení, který má usnadnit čtení textu uživatelům s různými druhy postižení, například s dyslexií nebo slabým zrakem. Accessibility Reader, který je k dispozici v zařízeních iPhone, iPad, Mac a Apple Vision Pro, poskytuje uživatelům nové možnosti, jak si přizpůsobit text a zaměřit se na obsah, který chtějí číst, s rozsáhlými možnostmi písma, barev a mezer a také s podporou mluveného obsahu. Aplikaci Accessibility Reader lze spustit z libovolné aplikace a je zabudovaná do aplikace Magnifier pro iOS, iPadOS a macOS, takže uživatelé mohou pracovat s textem v reálném světě, například v knihách nebo v jídelních lístcích.

Živé titulky v Apple Watch

Pro neslyšící nebo nedoslýchavé uživatele přichází ovládání živého poslechu na Apple Watch s novou sadou funkcí, včetně živých titulků v reálném čase. Funkce Live Listen promění iPhone ve vzdálený mikrofon pro streamování obsahu přímo do sluchátek AirPods, Made for iPhone nebo Beats. Když je na iPhonu aktivní relace, mohou uživatelé při poslechu zvuku na spárovaných hodinkách Apple Watch zobrazovat živé titulky toho, co jejich iPhone slyší. Hodinky Apple Watch slouží jako dálkový ovladač pro spuštění nebo zastavení relace Live Listen nebo pro skok zpět do relace, aby zachytily něco, co mohlo být zmeškáno. S hodinkami Apple Watch lze relace Live Listen ovládat z druhého konce místnosti, takže nemusíte vstávat uprostřed porady nebo během vyučování. Live Listen lze používat spolu s funkcemi pro ochranu sluchu, které jsou k dispozici na AirPods Pro 2, včetně první klinické funkce sluchadla svého druhu.

Vylepšený pohled s Apple Vision Pro

Pro nevidomé nebo slabozraké uživatele rozšíří systém visionOS funkce pro zpřístupnění zraku pomocí pokročilého kamerového systému Apple Vision Pro. Díky výkonným aktualizacím funkce Zoom si uživatelé mohou pomocí hlavní kamery zvětšit vše, co vidí – včetně svého okolí. Pro uživatele VoiceOver využívá živé rozpoznávání ve visionOS strojové učení přímo v zařízení k popisu okolí, vyhledávání objektů, čtení dokumentů a dalším činnostem.1 Vývojářům aplikací pro přístupnost umožní nové rozhraní API schváleným aplikacím přístup k hlavní kameře, aby mohly v aplikacích, jako je Be My Eyes, poskytovat živou asistenci pro vizuální interpretaci mezi lidmi, což uživatelům poskytne více možností, jak porozumět svému okolí bez použití rukou.

