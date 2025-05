Apple chystá největší designový skok od prvního iPhonu. Přijde zakřivený iPhone kompletně ze skla

Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu plánuje Apple v roce 2027 představit speciální výroční model iPhonu s celoskleněným, zakřiveným designem bez jakýchkoliv výřezů v displeji. Zní to jako sci-fi, ale technologicky by to mělo být možné. Apple by však musel sáhnout po pokročilých kompozitních strukturách, které kombinují tvrzené iontově upravené sklo, pružnou polymerovou mezivrstvu a nosné sklo s vyšší strukturální pevností. I kdž to vše zní jako hudba budoucnosti, opak je pravdou a podobné technilogie již nyní využívají ohybné telefony u svých displejů

Apple se chystá vytvořit tělo telefonu kompletně ze skla a to bez jediného přechodu, viditelné antény nebo čehokoli podobného, co by narušovalo design. Vytvořit takové tělo nebude jednoduché. Apple by musel nasadit technologii nazývanou hot slumping, což je tvarování skla v pecích při kontrolovaných teplotách. Výzvou je hlavně naprosto plynulý přechod okolo kamer, tlačítek a portů telefonu.

K výrobě takového těla a displeje v jednom bude muset Apple použít technologie jako je laserové mikrofrézování, vysokotlaké vodní řezy a další technologie, které jsou sice již dnes k dispozici, ale jsou finančně vlemi náročné. Skleněné tělo znamená také konec klasických tlačítek. Místo nich by měl Apple spoléhat na Force Touch nebo Piezo senzory, které budou integrované pod povrchem skla. Samozřejmě se počítá s haptickou odezvou pomocí Taptic Enginu. Problém s výrobou však není to jediné s čím se Apple bude potýkat. Další problém je s odvodem tepla. Sklo totiž není ideální vodič a Apple bude muset použít grafitové vrstvy uvnitř telefonu a tepelná potrubí, která rozptýlí teplo, aby se telefon nepřehříval

Gurman tvrdí, že telefon bude cenově tak nákladný, že jej Apple představí jako limitovanou edici k 20. výročí iPHone v roce 2027 a bude se jednat spíše o technologickou vychytávku určenou pro ukázku toho, co je technologicky možné, než něco co by Apple prodával po milionech kusů. Technologicky by to asi Apple dokázal, ovšem je otázka, zda mu to stojí za to, když se nebude jednat o produkt, jenž by lidé kupovali po milionech kusů, tak jako běžný iPhone. V tomto případě si dovolím s Markem Gurmanem nesouhlasit a myslím si, že se podobného telefonu nedočkáme.