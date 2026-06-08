Kompletní přehled: Co dnes Apple představí na WWDC a kde to sledovat

Dnešním večerem odstartuje WWDC 2026, tedy konference, která každoročně patří mezi nejdůležitější události ve světě Applu. Zatímco na podzim bývají hlavní hvězdou nové iPhony, právě WWDC často ukazuje mnohem více o tom, kam chce Apple směřovat své produkty a služby v následujících měsících i letech. Letos se sice neočekává žádná velká hardwarová show, zato v oblasti softwaru by mělo být rozhodně na co koukat. Připravili jsme proto kompletní přehled toho, co dnes Apple pravděpodobně představí a kde můžete keynote sledovat živě.
Kde sledovat WWDC 2026 živě
Samotný přenos bude Apple tradičně vysílat prostřednictvím svých oficiálních kanálů. Pokud však chcete mít všechny novinky pohromadě v češtině, vyplatí se sledovat Letem světem Applem. Během keynote zde poběží živé zpravodajství, průběžné souhrny novinek i detailní články věnované jednotlivým oznámením. Díky tomu vám neunikne žádná zajímavost ani důležitá funkce, kterou Apple během večera představí.
iOS 27 a nová Siri v hlavní roli
Nejočekávanější novinkou celé konference bude bez debat iOS 27. Přestože se o něm v posledních měsících nemluvilo jako o zásadní revoluci, ve výsledku by mohl přinést jednu z největších změn posledních let. Tou má být především kompletně přepracovaná Siri, na kterou uživatelé čekají už velmi dlouho.
Podle dostupných informací pracuje Apple na nové generaci hlasové asistentky, která by měla fungovat mnohem přirozeněji a nabídnout schopnosti blížící se chatbotům typu ChatGPT, Gemini nebo Claude. Siri by měla lépe chápat souvislosti, pamatovat si předchozí komunikaci a zvládat složitější úkoly napříč systémem. Právě v této oblasti totiž Apple v posledních letech za konkurencí viditelně zaostával.
Kromě Siri se očekávají také nové AI nástroje pro Fotky, vylepšené Zkratky, nové funkce pro Mail i chytřejší Zprávy. Apple Intelligence by se tak měla stát mnohem důležitější součástí systému než doposud a zasáhnout do většího množství aplikací i každodenních činností.
Nový multitasking jako příprava na skládací iPhone
Velmi zajímavě zní také informace o pokročilejším multitaskingu. Apple by měl konečně umožnit práci se dvěma aplikacemi vedle sebe, podobně jako to dnes umí iPadOS. Na běžném iPhonu nemusí tato novinka působit nijak převratně, při pohledu do budoucnosti však začíná dávat velký smysl.
Apple totiž podle všeho dokončuje vývoj svého prvního skládacího telefonu, který by měl nabídnout výrazně větší pracovní plochu než současné modely. Právě pro podobné zařízení je pokročilejší multitasking prakticky nezbytností. Pokud Apple tuto funkci dnes představí, může jít o první větší náznak toho, jak si představuje budoucnost iPhonu v éře ohebných telefonů.
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iPadOS 27 se má dál přibližovat Macu
Velké změny se očekávají také u iPadOS 27. Apple by měl pokračovat ve sbližování iPadu s Macem, což je směr, kterým se vydává už několik posledních let. Přestože dnešní iPady disponují výkonem, který v některých případech překonává i řadu notebooků, jejich software stále nedokáže potenciál hardwaru využít naplno. Právě to by se mohlo letos alespoň částečně změnit.
Podle dostupných informací se Apple zaměří především na produktivitu, efektivnější práci s více aplikacemi současně a lepší správu oken. Jinými slovy by měl iPad opět o něco více připomínat Mac, aniž by přišel o svou jednoduchost a dotykové ovládání. Řada uživatelů po podobných změnách volá už několik let a WWDC 2026 může být konečně okamžikem, kdy Apple vyslyší alespoň část jejich přání.
Pokud se navíc potvrdí spekulace o dalších úpravách multitaskingu a práci s externími displeji, mohl by se iPad stát ještě zajímavější alternativou k notebooku pro uživatele, kteří chtějí kombinovat mobilitu s produktivní prací.
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macOS 27 dostane další dávku umělé inteligence
Stranou pochopitelně nezůstanou ani počítače Mac. Nový macOS 27 by měl navázat na změny, které Apple odstartoval v minulém roce, a dále rozšířit integraci Apple Intelligence napříč systémem. Umělá inteligence by se měla dostat do většího množství aplikací i systémových funkcí, díky čemuž by měla být práce na Macu rychlejší a pohodlnější.
Vedle toho se očekává pokračování vývoje designového jazyka Liquid Glass, který Apple začal postupně zavádět do svých systémů. Spekuluje se také o vylepšené správě oken, chytřejším vyhledávání a hlubším propojení Siri s pracovním prostředím systému. Právě Macy by přitom mohly z pokročilých AI funkcí těžit vůbec nejvíce, jelikož na nich uživatelé často pracují s rozsáhlými dokumenty, tabulkami nebo kreativními projekty.
Apple se zároveň bude snažit ukázat, že Apple Intelligence není jen marketingový pojem, ale skutečný nástroj, který dokáže usnadnit každodenní používání počítače. WWDC by proto měla přinést konkrétní ukázky toho, jak budou nové AI funkce v macOS fungovat v praxi.
watchOS 27 a ještě větší důraz na zdraví
Významnou část keynote si pravděpodobně ukrojí také watchOS 27. Přestože se letos neočekávají žádné revoluční novinky, Apple by měl dále rozvíjet oblasti, ve kterých jeho hodinky dlouhodobě vynikají. Řeč je především o sledování zdraví, fyzické aktivity a celkové kondice uživatelů.
Podle zákulisních informací by se mohly objevit nové zdravotní přehledy, přesnější vyhodnocování naměřených dat nebo personalizovaná doporučení využívající umělou inteligenci. Apple totiž stále více sází na to, že Apple Watch nebudou pouze chytrými hodinkami, ale především osobním zdravotním asistentem, který dokáže uživatele upozornit na potenciální problémy dříve, než si jich sami všimnou.
Vedle zdravotních funkcí se mluví také o několika menších novinkách v oblasti vzhledu systému. Jednou z nich by mohlo být například rozšíření ciferníků dosud exkluzivních pro Apple Watch Ultra i na běžné modely řad Series a SE.
AirPods dostanou nové schopnosti
Mezi produkty, které by dnes mohly získat zajímavé novinky, patří také AirPods. V posledních týdnech se stále častěji objevují informace o tom, že Apple připravuje významnější změny nejen v jejich ovládání, ale i v celkovém propojení s ekosystémem. Velkou roli by přitom opět měla hrát umělá inteligence.
Jednou z očekávaných novinek je výrazně přepracované nastavení AirPods v iOS, které by mělo být přehlednější a nabídnout rychlejší přístup k jednotlivým funkcím. Ještě zajímavěji však zní spekulace o hlubším propojení sluchátek s Apple Intelligence.
Některé zdroje hovoří například o možnosti živých překladů konverzací v reálném čase. Uživatel by tak mohl slyšet překlad cizího jazyka přímo ve sluchátkách bez nutnosti používat samostatnou aplikaci. Zmiňuje se také pokročilejší práce s hlasovými příkazy nebo nové způsoby komunikace se Siri. Pokud se alespoň část těchto informací potvrdí, mohly by AirPods získat výrazně širší využití než jen přehrávání hudby nebo telefonování.
Dočkáme se i nějakého hardwaru?
Pokud jde o nový hardware, jsou očekávání letos výrazně umírněnější než v minulých letech. Většina důvěryhodných zdrojů se totiž shoduje na tom, že WWDC 2026 bude primárně softwarovou konferencí. To samozřejmě neznamená, že Apple nemůže překvapit, avšak pravděpodobnost podobného scénáře není příliš vysoká.
Čas od času se sice objevují spekulace o novém Macu Pro, dalším HomePodu nebo zařízení pro chytrou domácnost, které by mohlo kombinovat prvky iPadu a chytrého reproduktoru, většina analytiků však neočekává, že by Apple některý z těchto produktů dnes skutečně představil. Pokud se tedy nějaký hardware objeví, půjde pravděpodobně spíše o menší překvapení než o hlavní tahák celé akce.
O to větší prostor dostanou jednotlivé operační systémy a služby, které mají v letošním roce pro Apple mnohem větší strategický význam než jakýkoliv nový produkt.
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Konference, která může ukázat budoucnost Applu
Přestože se letošní WWDC na první pohled nejeví jako událost, na které by Apple představil převratný nový produkt, její význam rozhodně není malý. Právě naopak. Kalifornský gigant totiž potřebuje ukázat, že má jasnou vizi pro oblast umělé inteligence a že dokáže držet krok s konkurenty, kteří v posledních letech udávají tempo technologického vývoje.
Velká část dnešního večera se proto bude točit kolem Apple Intelligence, nové Siri a způsobů, jakými chce Apple dostat umělou inteligenci do každodenního používání svých zařízení. Právě zde totiž firma čelí největšímu tlaku ze strany Googlu, OpenAI, Microsoftu i dalších technologických gigantů.
Jestli se Applu podaří přesvědčit uživatele i investory, že má v této oblasti jasný plán, ukáže až samotná keynote. Už nyní je však zřejmé, že hlavní hvězdou WWDC 2026 nebude nový iPhone ani nový Mac. Tou bude Siri, Apple Intelligence a budoucnost celého ekosystému Applu.