Apple před WWDC 2026 přidal další nápovědu. Tohle má být hlavní novinka iOS 27!

Apple začíná jen pár dní před zahájením WWDC 2026 přitvrzovat v lákání na své největší softwarové představení roku. Na oficiálních stránkách konference se totiž nově objevil slogan „All systems glow“, který okamžitě rozvířil debaty o tom, co přesně se za ním skrývá.
Nová fráze je poměrně chytrou slovní hříčkou vycházející z anglického spojení „All systems go“, kterým se tradičně oznamuje připravenost ke startu. Apple však slovo „go“ nahradil výrazem „glow“, tedy záře či svit. A právě to podle všeho není náhoda.
V posledních týdnech se totiž stále častěji objevují informace o tom, že iOS 27 přinese zcela přepracovaný vzhled Siri. Nový design má údajně stavět na tmavém prostředí doplněném o světelné efekty a zářící prvky. Podobný styl se má objevit nejen u samotné Siri, ale také u nové funkce „Search or Ask“, která by měla být integrována přímo do Dynamic Islandu na iPhonu.
Není to navíc poprvé, kdy Apple na tuto změnu nenápadně upozorňuje. Už dříve společnost používala slogan „Coming bright up“ a také grafika letošní WWDC pracuje se světelnými efekty a zářícím logem Applu. Zdá se tak stále pravděpodobnější, že právě nová vizuální identita Siri bude jedním z hlavních témat letošní keynote.
All systems glow for a great #WWDC26 next week!
— Greg Joswiak (@gregjoz) June 1, 2026
Konference WWDC 2026 odstartuje v pondělí 8. června v 19:00 našeho času. Apple během ní představí nové verze systémů iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 a visionOS 27. Následovat pak budou desítky vývojářských přednášek a workshopů, které poběží až do 12. června.
Jedno je každopádně jisté už nyní. Pokud Apple kolem letošní WWDC něco opravdu „rozsvěcuje“, pak je to očekávání fanoušků, která jsou letos možná ještě větší než obvykle.