WWDC 2026: Vše, co by měl Apple na své největší konferenci roku představit

Už za pár dní odstartuje WWDC 2026, tedy konference, na kterou mnozí fanoušci Applu každoročně čekají snad víc než na samotné představení nových iPhonů. Právě zde totiž Apple ukazuje směr, kterým se budou jeho produkty ubírat v následujících měsících a leckdy i letech. Letos sice podle dosavadních úniků nelze očekávat žádnou hardwarovou smršť, o softwarové novinky by však nouze být neměla. A některé z nich mohou být pro budoucnost Applu naprosto klíčové.
iOS 27 v čele s novou Siri
Největší pozornost na sebe bezpochyby strhne iOS 27. Přestože se o něm v posledních měsících nemluvilo jako o revoluční aktualizaci, ve skutečnosti by mohl přinést jednu z nejzásadnějších změn posledních let. Tou má být kompletně přepracovaná Siri.
Apple údajně pracuje na nové generaci hlasové asistentky, která bude mnohem více připomínat chatboty typu ChatGPT, Gemini nebo Claude. Siri by měla lépe chápat kontext, pamatovat si průběh konverzace a zvládat složitější úkoly napříč aplikacemi. Právě zde totiž Apple v posledních letech nejvíce zaostával. Vedle toho se očekávají nové AI nástroje pro Fotky, Zkratky, Mail či Zprávy. Apple Intelligence by se měla stát mnohem důležitější součástí systému než doposud.
Nový multitasking jako příprava na iPhone Ultra
Velmi zajímavě zní také spekulace o příchodu pokročilého multitaskingu. Apple by měl na iPhone konečně umožnit zobrazit dvě aplikace vedle sebe podobně jako na iPadu. Na první pohled může jít o drobnost, ve skutečnosti však pravděpodobně sledujeme přípravu na první ohebný iPhone, který by měl dorazit ještě letos. Zařízení s téměř osmipalcovým displejem by bez podobných funkcí jednoduše nedávalo příliš velký smysl. Právě WWDC by tak mohla ukázat první náznaky toho, jak si Apple představuje budoucnost iPhonu v éře skládacích telefonů.
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iPadOS 27 se má dál přibližovat Macu
Zajímavé novinky se očekávají také u iPadOS 27. Apple by měl pokračovat ve sbližování iPadu s Macem, a to především v oblasti produktivity a práce s více aplikacemi současně. Řada uživatelů totiž dlouhodobě kritizuje, že hardware iPadů je výrazně výkonnější než možnosti samotného systému. Právě letos by se tak mohl Apple pokusit část tohoto dluhu splatit.
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macOS 27 dostane další dávku AI
Ani počítače Mac nezůstanou stranou. macOS 27 by měl přinést další integraci Apple Intelligence napříč systémem a zároveň pokračovat ve vývoji designového jazyka Liquid Glass, který Apple představil loni. Spekuluje se také o nových možnostech práce s okny, lepším vyhledávání či hlubší integraci Siri přímo do pracovního prostředí systému.
watchOS 27 a zdraví na prvním místě
U hodinek Apple Watch se žádné velké revoluce neočekávají, přesto by mohlo dojít k několika zajímavým vylepšením. Apple má podle zákulisních informací dále rozvíjet zdravotní funkce, práci s kondicí a personalizovaná doporučení založená na umělé inteligenci. Právě oblast zdraví je totiž jedním z hlavních důvodů, proč si lidé Apple Watch pořizují. Mezi další drobnosti pak patří třeba přidání ciferníků z Apple Watch Ultra na modely Series a SE.
AirPods dostanou nové schopnosti
Poměrně často se v posledních týdnech objevují také informace o nových funkcích pro AirPods. Apple by měl výrazně přepracovat jejich nastavení v iOS a některé zdroje dokonce hovoří o větším propojení sluchátek s Apple Intelligence. Nejzajímavější spekulace zmiňují možnost živých překladů konverzací nebo pokročilejší práci s hlasovými příkazy.
Dočkáme se i hardwaru?
Pokud jde o hardware, zde jsou očekávání výrazně střízlivější. Žádný velký produkt se totiž momentálně nepředpokládá. Občas se sice objevují spekulace o novém Macu Pro, HomePadu nebo dalších produktech pro chytrou domácnost, většina zdrojů se však shoduje, že letošní WWDC bude primárně softwarovou záležitostí.
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Konference, která může Applu hodně napovědět
Přestože se letošní WWDC zatím nejeví jako událost, na které by Apple představil převratný nový produkt, její význam rozhodně není malý. Naopak. Právě letos totiž kalifornský gigant potřebuje ukázat, že má v oblasti umělé inteligence jasný plán a že dokáže držet krok s Googlem, OpenAI i dalšími hráči.
Jestli se mu to podaří, zjistíme už velmi brzy. Jedno je však jisté už nyní. Hlavní hvězdou WWDC 2026 nebude nový iPhone ani nový Mac. Bude jí Siri a vše, co se kolem ní v příštích letech odehraje.