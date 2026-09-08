iOS 27 prozradil nové funkce foťáku! Potvrzují i hlavní novinku iPhone 18 Pro

Apple chystá v rámci iOS 27 širší sadu vylepšení pro nativní aplikaci Fotoaparát. Podle nejnovější analýzy od uživatele s přezdívkou „pdfu“ na fóru MacRumors se v beta verzi ukrývá hned pětice zajímavých novinek. Ty by mohly dorazit buď společně s novými modely iPhonů již tento týden, nebo v některé z budoucích aktualizací.
Pokročilé nástroje pro expozici a ostření
První objevenou funkcí jsou nástroje pro měření expozice. Aplikace Fotoaparát by mohla nově zobrazovat histogram nebo takzvaný waveform (vlnový průběh), což fotografům pomůže lépe vyhodnotit expozici přímo během focení. Zatímco histogram ukazuje, jaká část snímku je příliš tmavá či naopak světlá, waveform nabízí podobné informace, ale navíc je vizuálně zarovnává s odpovídajícími oblastmi v samotném záběru.
Další novinkou je takzvaný focus peaking (zvýraznění zaostřených obrysů) a varování před přepaly. Nový kód naznačuje konkrétně to, že nová funkce v nativní aplikaci dokáže překrýt náhled fotoaparátu užitečnými informacemi, kdy focus peaking barevně zvýrazní okraje objektů, které jsou aktuálně ostře zaostřené. Samostatná vrstva pak dokáže upozornit uživatele na přeexponovanou část snímku, a to pomocí plné barvy, pulzujícího odstínu, šikmých pruhů nebo šachovnicového vzoru.
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Manuální ostření a proměnlivá clona
Apple dále podle uniklého kódu chystá i plně manuální ostření, tedy možnost ručně nastavit a uzamknout bod zaostření místo běžného spoléhání na automatiku. Podobnou funkci už dnes nabízí jablečná aplikace Final Cut Camera. Kód pro uzamčení ostření však Apple omezil pouze pro produkty, které dorazí s iOS 27 nebo novějším, takže na žádném současném iPhonu tato funkce fungovat nebude. Je tedy naprosto jasné, že se funkce váže na již mnohokrát spekulovaný příchod variabilní nebo chcete-li proměnlivé clony, kterou si bude moci uživatel nastavit ručně dle svých potřeb. S touto novinkou souvisí i korekce obrazu založená na cloně. Zlepšení se dočká také samospoušť, která nově umožní pořídit několik načasovaných snímků těsně za sebou bez čekání na zpracování a uložení předchozí fotografie.
Apple dlouhodobě prezentuje iPhone jako parťáka pro focení a praxe ukazuje, že když to máte trochu v ruce, dokážete s iPhonem na poli fotografii téměř kouzlit. Že se zlepší fotoaparát, je u každého Pro modelu téměř povinností, neboť poslední roky je zásadních změn napříč generacemi pramálo. A iPhone 18 Pro s něčím novým přijít prostě musí. O to zvědavější jsem na to, jak budou tyto novinky využitelné v praxi, ale myslím si upřímně, že opravdu dost. Nicméně velká očekávání měl svět třeba i od dedikovaného tlačítka Ovládání fotoaparátu a jak už dnes všichni víme, ve výsledku s ním Apple úplně díru do světa neudělal.