Souhrn spekulací: iPhone 15 Pro Max fotoaparát, aplikace pro AR/VR headset a únik nových náhlavních sluchátek

iPhone 15 Pro Max fotoaparát, aplikace pro AR/VR headset od Applu a chystaný nový model náhlavních sluchátek Beats – to jsou témata dnešního dílu našeho pravidelného souhrnu spekulací, souvisejících se společností Apple. Jaký fotoaparát nabídne iPhone 15 Pro Max, jak vypadají zatím nevydaná sluchátka Beats Studio Pro a jaké profi aplikace bude možné spustit na jablečném AR/VR headsetu?

iPhone 15 Pro Max fotoaparát

O fotoaparátu chystaného iPhonu 15 Pro Max kolují zatím samé superlativy. Velká pozornost je věnována teleobjektivu, kterým by měl být tento model vybaven. Podle nejnovějších informací by měl iPhone 15 Pro Max nabídnout teleobjektiv s pěti až šestinásobným zoomem s funkcí kontinuálního optického přibližování, díky které by měla být ve velké míře zachována kvalita snímků i při velmi velkém přiblížení. Pokud iPhone 15 Pro Max skutečně nabídne to, o čem hovoří nejnovější spekulace, máme se rozhodně na co těšit.

Aplikace pro AR/VR headset od Applu

Co se týče možnosti představení jablečného AR/VR headsetu od Applu na letošní červnové vývojářské konferenci WWDC, řada zdrojů se nedokáže zatím jednoznačně shodnout na tom, zda se ho skutečně dočkáme nebo nikoliv. Nejistota ohledně data představení každopádně ale nijak nebrání v nárůstu nových a nových spekulací, souvisejících s chystanou novinkou. Podle nejnovějších zpráv od známého analytika Marka Gurmana by zmíněný headset měl nabídnout možnost spuštění aplikací Final Cut Pro a Logic Pro, což mimo jiné svědčí o jeho využitelnosti i mezi profesionály. V kombinaci s obstojnou hardwarovou výbavou tedy není pochyb o tom, že si připravovaný headset určitě najde svou cílovou skupinu.

Únik chystaných náhlavních sluchátek

V uplynulém týdnu došlo také na jeden únik – konkrétně se jednalo o fotografie chystaných náhlavních sluchátek z dílny společnosti Apple. O nechtěné prozrazení vzhledu chystanch Beats Studio Pro se postarala nejnovější betaverze operačního systému macOS Ventura. Sluchátka mají charakteristický „beatsovský“ design, o vlastnostech a funkcích ale bohužel zatím vůbec nic nevíme.