Souhrn spekulací: Ovládání Apple Watch, příjemné vylepšení v iOS 17 a revoluce ve watchOS 10

V souvislosti s příchodem operačního systému iOS 17 se hovoří o tom, že spíše než o revoluci by se mělo jednat o evoluci. Podle dostupných spekulací bychom spíše než převratné novinky měli očekávat drobná vylepšení, mezi která by mělo patřit i usnadnění nastavení tapet pro iPhone. V současné chvíli funguje změna tapet na iOS tak, že se mezi jednotlivými tapetami ve výběru posouváte klasickým způsobem. S příchodem iOS 17 by se ale náhledy nových tapet mohly zobrazovat v podobě miniatur, seřazených do přehledné mřížky, což by mohlo usnadnit a urychlit výběr tapety. Informoval o tom twitterový účet @analyst941.

This is the new grid view for Wallpapers in iOS 17.

• All new Grid-view displays 9+ wallpapers at once.

• Delete wallpapers quickly within the grid-view.

• Rearrange the order of wallpapers in grid-view.

• Share or duplicate wallpapers by swiping up in single-view. pic.twitter.com/BUMugPKb1v

— 941 (@analyst941) April 29, 2023