Souhrn spekulací: Novinky v iOS 17 a fotoaparát iPhonu 15 Pro Max

Applu zjevně záleží na fyzické i psychické kondici uživatelů – alespoň podle nejnovějších zpráv, které hovoří o tom, že bychom se v operačním systému iOS 17 mohli dočkat příchodu zbrusu nové nativní aplikace pro deníkové zápisky. V souhrnu spekulací dnes nechybí ani další úniky ohledně iOS 17 a detaily o fotoaparátu iPhonu 15 Pro Max.

iOS 17 a péče o psychiku

Společnost Apple neustále rozšiřuje možnosti své nativní aplikace Zdraví. Kromě srdečního tepu, tělesné aktivity nebo třeba menstruačního cyklu bude nejspíš možné s příchodem operačního systému iOS 17 využít platformu Zdraví také ke sledování psychické pohody. Analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg v průběhu uplynulého týdne v této souvislosti uvedl, že Zdraví umožní zaznamenávat proměny nálady a případné výkyvy, čehož lze následně využít ve spoustě směrů.

Další úniky iOS 17

Od oficiálního představení operačního systému iOS 17 na červnové vývojářské konferenci WWDC nás dělí už jen o něco málo více než jeden měsíc. V souvislosti s blížícím se představením této novinky také narůstá počet spekulací a více či méně důvěryhodných úniků. V průběhu minulého týdne se na internetu objevily další informace o tom, co by iOS 17 mohl přinést. Podle zdrojů z čínské sociální sítě Weibo by operační systém iOS 17 mohl přinést více možností, co se týče přizpůsobení uzamčené obrazovky, přepracované rozhraní Apple Music, a především revoluční – byť zatím blíže nespecifikované – změny v oblasti Ovládacího centra.

Fotoaparát iPhonu 15 Pro Max

Ani v tomto díle souhrnu spekulací vás neochudíme o další novinky, související s chystaným iPhonem 15, respektive iPhonem 15 Pro Max. O tom se již dlouho spekuluje, že by měl kromě jiného nabídnout skutečně revoluční fotoaparát. Pokud se všechny spekulace z poslední doby potvrdí, bude iPhone 15 Pro Max vybaven výkonným periskopickým teleobjektivem s plynulejším přiblížením. To ale není všechno. Leaker s přezdívkou IceUniverse nedávno uvedl, že by měl být iPhone 15 Pro Max osazen 1/1,14″ fotočipem IMX903 z dílny společnosti Sony. Ten by měl fotoaparátu zmíněného modelu propůjčit schopnost pořizování realističtějších, výrazně kvalitnějších snímků.