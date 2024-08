Na tuto novinku iPhonů 16 (Pro) se těším nejvíce, už jsem ji totiž „vyzkoušel“

Ačkoliv se nová generace iPhonů světu oficiálně představí „až“ zhruba za měsíc, už nyní toho o ní víme opravdu mnoho. Již pěkných pár měsíců není žádným tajemstvím například nasazení zbrusu nového tlačítka na bok telefonů, které bude fungovat coby spoušť fotoaparátu „na steroidech“. Apple chce totiž Capture Button, jak je zatím toto tlačítko známé ve fanouškovském světě Applu, údajně naučit nejen spouště foťák, ostřit a fotit, ale taktéž zoomovat a řadu dalších věcí. Zkrátka a dobře, člověk by se měl po příchodu iPhonů 16 (Pro) dotýkat při focení displeje daleké méně. A za mě je to super – už jsem toto řešení totiž „vyzkoušel“, byť ve smartphonovém pravěku.

Říká vám něco Nokia Lumia 610? Pokud ne, zlobit se na vás opravdu nebudu. Jedná se totiž o telefon představený na MWC 2012 – tedy v době, kdy byl nejaktuálnějším iPhonem model 4S, který ještě mnohé z nás nechával chladným. Právě Lumia 610 mě tehdy dost oslovila svým designem, cenou, operačním systémem i funkcemi a já si ji tak za peníze z brigády v kombinaci s příspěvkem od rodičů pořídil coby poslední non-Apple telefon v mém (dosavadním) životě. A proč mám nyní potřebu si na ní vzpomenout? Jednoduše proto, že i ona měla Capture Button, tedy spíš jeho praprapradědečka. Na pravé straně telefonu byl totiž umístěn pod ovladači hlasitosti a Power Buttonem malý čudlík, který fungoval coby fyzická spoušť foťáku a kamery.

Toto řešení se mi už tehdy velmi líbilo, jelikož bylo na svou dobu relativně unikátní (byť u Windows Phonů nic nového či výjimečného) a člověku solidně rozvazovalo ruce. Fungovalo totiž jednak jako rychlý aktivátor fotoaparátu, díky čemuž jej tak člověk nemusel spouštět přes operační systém, a jednak jako solidní usnadňovač focení. Nokia tehdy nasadila dvojúrovňové tlačítko, kdy jeho namáčknutí do první poloviny začalo ostřit na předmět (ostření samozřejmě tehdy nebylo žádné terno a ani moc chytré, protože se ostřilo do středu, ale i tak posloužilo) a po domáčknutí vznikla fotka. Funkčnost tedy shodná s klasickými fotoaparáty. A ono to nejenže bohatě stačilo, ale focení opravdu usnadňovalo.

Nevím, jak vy, ale já osobně nejsem příznivcem sahání na displej při focení. Jasně, když není zbytí, je potřeba si s nastavením pohrát a ručně zaostřit tam, kam je třeba, stejně jako raději mačkám virtuální spoušť než fotím přes tlačítka hlasitosti (kvůli poloze foťáku na zádech iPhonu). Když jsem ale měl tehdy možnost fotit z velké části jen skrze boční tlačítko, díky čemuž jsem tak mohl být 100% soustředěný na objekty v „hledáčku“, bylo to zkrátka super jak po stránce uživatelského zážitku jako takového, tak i celkového komfortu. Věřím proto, že pokud se Applu podaří vytvořit u iPhonů 16 (Pro) jeho nový Capture Button opravdu dobře, může tím způsobit malou fotorevoluci ve smyslu strmého nárůstu fotek, které budou uživatelé přes iPhony zaznamenávat.

Možná si budete ťukat na čelo, ale v posledních letech na sobě čím dál tím víc pozoruji, jak mě focení na iPhone víc a víc baví. Nikoliv však proto, že bych například nyní cestoval víc než v minulosti či měl zkrátka víc zážitků, které jsou hodny zvěčnění. Focení mě baví proto, že se kvalita foťáků iPhonů stále zlepšuje a mě fascinuje, jak skvělé fotky je člověk jednoduše vyfotit. A když tohle ví, tak prostě stále dokola zkouší a zkouší, co mu foťák iPhonu vlastně ještě dovolí. Myslím si proto, že Capture Button může být přesně tím prvkem, který učiní foťáky iPhonů z hlediska používání opět o něco uživatelsky „zábavnější“ a jablíčkáře tedy přiměje fotit. Protože to bude něco nového, neosahaného a přitom zábavně funkčního. Tedy, doufám a modlím se, aby tomu tak bylo a já mohl podobné řádky napsat zhruba za měsíc a půl do mé recenze.