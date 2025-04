Teleobjektiv iPhone 17 Pro nabídne nové možnosti focení! Ne každého však potěší

Fotoaparát chystaného iPhonu 17 Pro odhaluje další zajímavý únik. Ne každého však nejspíš potěší. Podle spolehlivého leakera Majin Bu má totiž Apple v plánu nasadit nový teleobjektiv s nižším optickým přiblížením, než tomu bylo v loňském roce u iPhonů 16 Pro (Max) a v předloňském roce u iPhonů 15 Pro Max. Konkrétně si máme z 5x optického zoomu pohoršit na 3,5x optický zoom a to z jednoho prostého důvodu – lepšího využití pro portrétní fotografie. Právě ty by totiž měly být v kombinaci se 48MPx rozlišením z chystaného iPhonu naprosto perfektní.

Pokud jde o portrétní fotografii, ideální volbou je 3× nebo 3,5× optický zoom, protože nejlépe odpovídá ohniskům kolem 75–85 mm, která jsou u klasických fotoaparátů považována za ideální pro focení lidí. 2× zoom (ekvivalent 48 mm) je použitelný, ale obličej může mírně deformovat kvůli širší perspektivě. 3× zoom (77 mm) už nabízí přirozenější podání rysů a příjemné rozostření pozadí, což z něj dělá skvělou volbu. Ještě lepšího efektu lze dosáhnout při 3,5× zoomu (85 mm), který už připomíná profesionální portrétní objektivy. 5× zoom (120 mm) už je spíše na detaily obličeje nebo kreativní záběry z větší vzdálenosti. Přechod z 5x optického zoomu na 3,5x optický zoom je tedy z tohoto úhlu pohledu pro Apple výhodný, byť lze samozřejmě považovat za určitý downgrade.

Leaker je nicméně přesvědčen o tom, že vedle 3,5x optického zoomu ve 48MPx naučí Apple své nové iPhony fotit i se 7x „optickým“ přiblížením do 12MPx. To dokáže jednoduše tak, že z 3,5x opticky přiblížené fotky do 48MPx vyřízne 12MPx snímek, který bude stále plný detailů i při zvětšení. Stejným způsobem nabízí ostatně i 2x optický zoom u iPhonů 16 či 16e, takže pro něj toto řešení nebude ničím novým, ba právě naopak. A jelikož u „šestnáctek“ funguje opravdu dobře, dá se očekávat příjemná funkčnost i nyní. Otázkou nicméně zůstává, na jaký maximální digitální zoom se letos iPhony dostanou.

Snížení plnohodnotného optického zoomu z nynějších 5x na 3,5x však samozřejmě nemusí být pro každého pozitivem. Například Samsungy nabízí u řady Galaxy S25 Ultra kombinovaný objektiv s 5x optickým zoomem a 10x digitálním zoomem, který je logicky pro přibližování vzdálenějších objektů výhodnější. Jak se však zdá, Apple je přesvědčen o tom, že spíš než vzdálené objekty využívají lidé iPhony pro focení jiných lidí, potažmo bližších objektů, takže by měl být teleobjektiv s novými parametry obecně využitelnější. Ostatně, že může být 5x optický zoom limitem jste možná zjistili už i vy ve chvíli, kdy 2x optický zoom iPhonu 16 Pro na přiblížení nestačil, ale 5x optický zoom byl zase už přehnaný.