Apple poodhalil tajemství jedné z nejzajímavějších novinek iPhonů 14 (Pro)

Přestože toho nová generace iPhonů příliš mnoho nového nepřinesla, pravdou je, že některé novinky mají velký potenciál na zlepšení uživatelských životů. Patří mezi ně bezesporu třeba i funkce pro detekce autonehod, která je schopná po rozpoznání nárazu zalarmovat záchranné složky a uživatele tak v ideálním případě zachránit před smrtí. A právě o detekci nehod se v rozhovoru pro TechCrunch rozpovídali přední představitelé Applu Kaiann Drance a Ron Huang.

Otázky portálu TechCrunch byly předem jasné – tedy jak vlastně detekce autonehod funguje. Na to přední představitelé Applu odpověděli, že se jedná o extrémně sofistikovaný systém zahrnující celou řadu vstupů, ze kterých telefon rozpozná to, zda byl součástí autonehody a potažmo zda je potřeba volat záchranné složky. Pokud jste si tedy doposud mysleli, že je novinka závislá jen na vylepšeném akcelerometru a gyroskopu jste na omylu, jelikož data z nich jsou doplněna o spoustu dalších, které pomáhají iPhonům se rozhodnout, zda se stal součástí nehody či nestal. Celý rozpoznávací řetězec je přitom tak propojený, že dle manažerů Applu vlastně ani nejde úplně říci, co se musí přesně stát, aby byl systém zaktivován. Aby se tak totiž stalo, musí proběhnout celá řada věcí, které se různě provážou, přičemž telefon na základě těchto vazeb rozhodne, o jak vážný náraz se jednalo.

Pokud vás pak zajímá to, jak Apple funkci vyvíjel a testoval, i na tuto otázku poskytli manažeři odpověď. Ve své podstatě se však nejedná o nic neočekávaného, jelikož byly telefony zkrátka umístěny do testovacích vozů a na figuríny, přičemž simulovanými bouračkami získával Apple data a dle nich následně ladil funkci tak, aby fungovala co možná nejspolehlivěji. Kromě takto získaných dat pak Apple důkladně zanalyzoval taktéž data z amerického ministerstva dopravy, která mu poskytla dobrý obrázek o tom, jaká zranění se nejčastěji při autonehodách stávají, díky čemuž byl schopen telefony umístit na figurínách tak, aby právě riziková zranění snímala co nejlépe. Jak bude funkce jako taková spolehlivá nicméně ukáže ve výsledku až čas.