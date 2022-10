Recenze Apple Watch Ultra pohledem běžného uživatele: Doslova extrémní návykovka

Jestli jsem se v letošním roce na něco těšil, pak to byla právě tvorba recenze Apple Watch Ultra. Chytré hodinky od Applu mám totiž v oblibě již dlouhé roky a když se proto začalo dlouhé měsíce před zářijovou Keynote potvrzovat to, že se na ní dočkáme odhalení zbrusu nové řady, testování jsem si v redakci hned zajistil. A jelikož mi poslední dva týdny dělají Apple Watch Ultra společnost, je nejvyšší čas vám o nich povědět více. Ještě než se však do čtení následujících řádků pustíte, musím vás upozornit na to, že má recenze Apple Watch Ultra bude psána pohledem běžného uživatele, který není tak úplně jejich cílovou skupinou. V nadcházejících týdnech pro vás nicméně chystáme ještě recenzi pohledem uživatele hodinek Garmin a samozřejmě i pohledem uživatele, který je pro hodinky cílovou skupinou. Řeč je tedy konkrétně o vyznavači extrémních sportů.

Zvykat si (ne)musíte

Hodnocení Apple Watch Ultra snad ani nelze začít jinak než pohledem na jejich design. Přiznám se, že když jsem je poprvé uviděl na propagačních materiálech Applu, úplně “odvařený” jsem z nich nebyl. Boční “hrb” ukrývající kromě digitální korunky i klasické postranní tlačítko totiž poměrně výrazně narušil celkovou symetričnost jejich těla, což každému po chuti není, stejně jako třeba oranžová barva na druhém postranním tlačítku či na digitální korunce. Obecně bych pak řekl, že na propagačních materiálech působí Apple Watch ultra tak nějak přehnaně hranatě, mohutně a zkrátka drsně. Když mi však před více než dvěma týdny dorazily, designově mě velmi mile překvapily. Jak jsem již psal ve svých prvních dojmech z nich, naživo vypadají tyto hodinky daleko elegantněji a uhlazeněji než tomu je na produktových snímcích, což je alespoň dle mého velmi dobře. Svůj původ v klasických Watch totiž díky tomu model Ultra rozhodně nezapře.

Přestože je tělo hodinek o poznání větší, jelikož narostlo z maximálních 45mm až na 49mm, jsou Ultra stále rozměrově příjemným zařízením, které minimálně na klasickém mužském zápěstí nějak přehnaně nevyčnívá. Jasně, oproti klasickým Series či SE jsou Ultra vyšší, ale jedná se o relativně zanedbatelný rozdíl. Co mě však potěšilo zřejmě ještě mnohem víc, je jejich hmotnost. Ačkoliv bych úplně neřekl, že jsou Apple Watch Ultra vyloženě jako pírko, jejich hmotnost 61,3 gramů je na to, o jaký typ hodinek se jedná dle mého názoru velmi přijatelná, o čemž ostatně svědčí i to, že tuto hmotnost přestanete doslova po pár hodinách nošení vnímat, stejně jako nevnímáte hmotnost klasických Apple Watch. Ty se jen pro zajímavost v hliníkové verzi z hlediska hmotnosti zastavily na 39 gramech, v oceli pak na 51,5 gramech. Minimálně u ocelové verze je tedy rozdíl oproti modelu Ultra zanedbatelný.

Tělo hodinek je tvořeno titanem v – dle slov Applu – přírodním odstínu a to proto, aby na něm nebyly vidět škrábance. K odstínu jako takovému mám sice výhrady, jelikož jsem příznivcem tmavých smartwatch, u kterých hezky splývá tělo s displejem, ale plně chápu a respektuji rozhodnutí Applu ohledně odstínu a jeho vhodnosti pro cílovou skupinu zařízení. Tajně však doufám, že se v příští generaci těchto hodinek Apple z hlediska barev odváže daleko víc a právě ve tmavé je představí. Přeci jen, ne každý majitel Apple Watch Ultra bude pocházet z jejich cílové skupiny a je proto škoda, aby i tito lidé “dopláceli” na snahu maximalizovat výdrž líbivého, škrábanci neposkvrněného designu.

Od klasických Apple Watch se model Ultra neliší jen rozměry či bočním “hrbem”, ale taktéž rovným displejem, který je lemován vyvýšeným titanovým rámečkem. Ten sice odolnost displeje výrazně maximalizuje, jelikož díky tomuto řešení nehrozí riziko poškození jeho hrany, jako je tomu u klasických Apple Watch, upřímně ale musím říci, že je zde odolnost vykoupena určitým nepohodlím při ovládání. Abyste mi správně rozuměli – rozhodně se nedá říci, že by se Apple Watch Ultra ovládaly špatně, ale hrany titanového lemu, které rovný displej obklopují, jsou natolik ostré, že poměrně dost řežou do prstů a pokud jste tedy zvyklí ovládat dotykový displej vyloženě “swajpováním” od kraje, pak vězte, že vás čeká relativně nepříjemná odnaučovací kůra. Ostré přitom nejsou jen hrany kolem displeje, ale i kraje bočního “hrbu”, na což si je třeba zvyknout při ovládání digitální korunky či promáčknutí postranního tlačítka pod korunkou. Naštěstí druhé postranní tlačítko je v tomto směru bezproblémové, jelikož je na straně, která je hezky zaoblená. Upřímně, tento detail mě celkem mrzí. Mírně zaoblit ostré hrany by totiž pro Apple určitě problematické nebylo a z hodinek by rázem člověk měl o něco lepší dojem – tím spíš, když je jasné, že se tyto ostré hrany při extrémnějším používání rychle “omlátí” a tedy částečně ztrhají. Dokonalý design tedy neudržíte tak jako tak.

V hlavní roli displej

Když už jsme nakousli displej, byla by škoda se mu dále nevěnovat – kor, když stojí skutečně za to. Jedná se sice opět “jen” o roky využívaný LTPO OLED Retina panel, avšak oproti předešlým generacím disponuje neuvěřitelným maximálním jasem 2000 nitů, který je dvojnásobný oproti standardním Apple Watch Series. A tento dvojnásobek skutečně pocítíte. Jas, který je displej schopen vydat, je totiž skutečně brutální a vy si tak díky němu můžete být zcela jistí tím, že čitelnost displeje na slunci, ale i kdekoliv jinde na světlém místě bude jedním slovem dokonalá. Minimálně mně se tedy za dobu testování nestalo, že bych měl s čitelností displeje problém a to popravdě ani ten nejmenší. Čitelnost displeje se totiž v závislosti na prostředí absolutně nemění, což je dle mého naprostá pecka. Časy, kdy jste museli natáčet ať už zápěstí či celé tělo ve snaze zlepšit pozorovací úhel displeje jsou díky takto luxusnímu jasu nadobro pryč.

Přestože je plocha displeje papírově jen o 21mm² větší než tomu je u 45mm Apple Watch Series 8, musím říci, že pocitově je tento rozdíl mnohem větší. Zřejmě i díky nulovému zakřivení působí displej jako skutečně gigantická zobrazovací plocha na vašem zápěstí, která výrazně zvyšuje celkovou přehlednost operačního systému watchOS, potažmo aplikací na něm běžících. Je sice celkem škoda, že rámečky kolem displeje Apple Watch Ultra jsou relativně široké (odhadem někde mezi rámečky Series 8 a SE), ale této věci si má člověk šanci všimnout stejně jen ve chvíli kdy na panelu zobrazuje jinou než černou barvu, která přitom ve watchOS a aplikací jako takových převládá. Jedná se tedy do jisté míry o detail, který začnete po nějaké době bez větších výhrad tolerovat.

Byla by však hloupost mluvit o velikosti displeje jen v superlativech. Pravdou totiž je, že s ním Apple v rámci watchOS, ale zejména pak vývojáři ve svých aplikacích zatím nedokáží příliš pracovat, tedy jej jinými slovy využít naplno a naprostá většina aplikací a funkcí tedy vypadá na Apple Watch Ultra stejně jako na Series či SE, jen ve větší verzi. Na jednu stranu je to škoda, na druhou stranu je to však klasická “applovská” daň za jeho tajnůstkářství, kterou nyní platíme třeba i za tutlání Dynamic Islandu z iPhonů 14 Pro, který je zatím nevyužitelný, či jsme jí v minulosti platili za výřez v displeji. Zkrátka a dobře, je třeba nějakou dobu počkat, než se vývojářům podaří vymyslet co možná nejlepší možnosti využití plochy navíc. Jakmile se jim to ale podaří, je mi naprosto jasné, že komplexnost využití Apple Watch Ultra vystřelí vzhůru.

Senzorová klasika, která neurazí, ale ani nenadchne

Přestože jsou nové Apple Watch Ultra mnohými uživateli vnímány jako přímá konkurence Garminu či jiných výrobců smartwatch pro extrémní sportovce a dobrodruhy, pravda je někde trochu jinde. S konkurencí se totiž Apple Watch Ultra shodují jen ve velmi málo aspektech, což je dle mého poměrně velká škoda. Například monitoring zdravotních funkcí či sportovních aktivit je u Ultra na chlup stejný jako u modelu Series 8. Co to pro vás znamená? Pozitiva i negativa. Pozitivy je bezesporu fakt, že měření tepové frekvence, EKG či saturace kyslíkem je skutečně extrémně rychlé, porovnávám-li jej například se Series 6 či 7. Na druhou stranu by však byla chyba si myslet, že vám senzory nabídnou zkrátka něco víc, něco, na co nejste zvyklí z klasických Apple Watch. Ať už se bavíme o zdravotních funkcích či o měření v rámci sportovních aktivit (alespoň tedy těch typických, nikoliv věcí typu potápění), z hodinek vyždímáte jen to, co jste schopní dostat díky watchOS 9 i ze Series 8 a leckdy i starších modelů. Zapomeňte tedy na vychytávky typu měření míry stresu, fyzické “baterie” či podobných vymožeností, které jsou sice svým způsobem doplňkové, i tak však dokáží potěšit, protože jsou zkrátka a dobře něčím navíc.

Moc rád bych napsal, že alespoň GPS je díky tomu, že se jedná nově o dvoufrekvenční verzi využívající pásma L1 a L5 lepší než ta u Series 8, která využívá jen L1. Pravdou je však to, že rychlostně se GPS prakticky neliší a z hlediska přesnosti zaměření vaší polohy mi přišlo, že také ne. Jasně, kombinace dvou frekvencí se hodí primárně na specifických místech, na kterých si frekvence L1 není schopná úplně dobře poradit například kvůli husté zástavbě a tak podobně, ale čekal bych, že když už s Apple Watch Ultra vyrazím třeba do lesa na houby, díky pokročilejší GPS se na mapě podívám rychleji, kde přesně se nacházím, což se ale tak nějak neděje. Zde se však nabízí otázka, do jaké míry tuto věc ovlivňuje samotná GPS a do jaké míry čipset, který hodinky pohání. Ten je totiž stejný jako v Series 8, na čemž by nebylo nic až tak špatného, kdyby se ovšem nejednalo o stejný čipset, který tepe v Series 7 a Series 6. A to mi přijde upřímně řečeno u hodinek s cenovkou 25 tisíc korun tak nějak přes čáru. Apple se ale tak holt rozhodl a nám nezbývá než toto rozhodnutí tolerovat.

Výdrž je jedním slovem neskutečná … na poměry Apple Watch

V technických specifikacích Apple Watch Ultra se dočtete, že se z hlediska výdrže dostanou až na 36 hodin, což je dvojnásobek klasických Apple Watch Series či SE. Asi vás proto nepřekvapí, že právě výdrž mě tedy zajímala ze všeho nejvíce, jelikož se jedná dlouhodobě o největší bolístku tohoto produktu. Mně osobě sice jeden den výdrže stačí, protože jsem zvyklý dávat hodinky denně večer na nabíječku, na druhou stranu nějaká ta hodina navíc vždy potěší. A zde musím říci, že potěšení se dostavilo v tak excelentní míře, kterou jsem absolutně nečekal. Zatímco u Series 8 jsem končil svůj běžný den točící se kolem příjmu notifikací, zhruba dvouhodinového záznamu cvičení, ovládání chytré domácnosti, přijímání hovorů či třeba streamování hudby zhruba na 20 %, v případě Apple Watch Ultra jsem den končil zhruba na 70 % baterie s tím, že mi díky tomu hodinky dokázaly vydržet dobré tři dny “mého” provozu. Slovní spojení “mého” provozu bych nicméně rád ještě jednou raději zdůraznil, jelikož ve výdrži hraje extrémní roli nepřeberné množství faktorů a nastavení. Některým z vás tedy možná vydrží jen jeden den, ale zato nabytý LTE hovory, aktivní GPS bez blízkého telefonu a tak podobně. Naopak jiným z vás možná vydrží hodinky ještě déle, na Twitteru jsem četl dokonce o výdržích překračujících 50 hodin jen při přijmu notifikací a tak podobně. O výdrži Apple Watch Ultra se tedy dá hovořit v superlativech, ale jen v souvislosti se standardními Apple Watch, které skutečně strkají do kapsy. Konkurenční Garmin, Polar či jiné modely se však mohou výdrži modelu Ultra i nadále vysmívat, jelikož jeho hodiny na jejich týdny opravdu nestačí. Zda je to problém či nikoliv už si musí odpovědět každý jeden uživatel sám za sebe. Za mě to však problém rozhodně není.

Hlasitější, než byste čekali

Když Apple na Keynote nové Apple Watch Ultra světu představoval, nezapomněl u nich zmínit 86decibelovou sirénu pro přivolání pomoci. Tu sice naštěstí v běžném životě tak úplně volat nepotřebuji, ale takto hlasitý reproduktor byl už papírově velkým příslibem k tomu, že se zlepšila hlasitost i pro běžné činnosti typu vyřizování telefonních hovorů a tak podobně. Ty přitom přes Apple Watch vyřizuji poměrně rád, protože mi přijde super ze zápěstí někoho rychle vytočit, vše potřebné s ním do pár vteřin vyřídit a pak zase ruku spustit, jako by se nechumelilo. A právě z toho důvodu mě upgrade reproduktoru velmi potěšil, jelikož je skutečně značný. Obecně bych řekl, že zvuk Apple Watch Ultra je celkově o několik levelů kvalitnější než tomu je u klasických Apple Watch, díky čemuž se tak skrze ně hovory vyřizují lépe než kdykoliv předtím, ale samozřejmě je i hlasitější, takže není problém vše vyřídit třeba i na rušnější ulici, pokud se tedy nestydíte. Co mě potěšilo možná nejvíc je to, jak si Apple poradil se zkreslením zvuku při vyšších hlasitostech. U starších modelových řad mi přišlo, že jakmile člověk hlasitost maximalizoval, zvuk začal znít celkově zvláštně, trochu plechově a chraplavě. To se ale nyní neděje, respektive ne v tak vysoké míře jakou jsem pociťoval dříve. Je tedy skvělé vidět, že upgrade primárně stvořený kvůli siréně dokáže využít člověk i jinak než tak, jak Apple původně zamýšlel. Ptáte-li se pak na to, čím se Applu podařilo zvuk zkvalitnit, je to tím, že namísto jednoho reproduktoru, jako tomu je v případě klasických Apple Watch nasadil Apple hned dva mikrofony, jako tomu je třeba u iPhonů. Je tedy logické, že zvuková složka musela jít vzhůru.

A nejen ta. Spolu se zvukem totiž Apple doslova extrémně zlepšil i mikrofony, které nyní zvládají daleké lépe snímat hlas. To proto, že se konečně vykašlal jen na jeden mikrofon, ale nasadil hned tři kousky navíc schopné směrového formování paprsku. Co to pro vás znamená? Jednoduše to, že jste sakra dobře slyšet. A když říkám “sakra dobře”, myslím tím skutečně parádně. Když jsem v minulosti volal přes klasické Apple Watch nebo přes ně třeba jen posílal hlasovky, diktoval do nich a tak podobně, nezřídka kdy se stávalo, že jsem musel celou zprávu zopakovat několikrát, protože mě protistrana či hodinky slyšely špatně. Tomu je ale nyní konec. Trojice mikrofonů je totiž dle mého testování víceméně srovnatelná s mikrofonním systémem u iPhonů, takže se nemusíte bát toho, že vás protistrana při volání z horších podmínek neuslyší – uslyší vás bez problému prakticky vždy. Super je navíc to, že citlivost mikrofonů se alespoň dle mého sledování výrazně zvýšila, takže už není problém volat s trochou nadsázky z ruky u pasu. Hodinky vás slyší za každé situace, byť samozřejmě občas může k nějakému nepatrnému šumu dojít. Pokud ale budete stejně jako já srovnávat se starší generací, rozdíl zde zpozorujete opravdu extrémní a to je moc dobře. Z hodinek se totiž díky tomu rázem stává zase o něco komplexnější zařízení, které má dle mého do budoucna potenciál nahradit alespoň u některých uživatelů iPhone. Rozdíly mezi nimi a ním se totiž začínají pomalu ale jistě ztrácet.

Nové boční tlačítko jako něco, co zkrátka chcete všude

Přiznám se, že nejsem úplně ten typ člověka, který potřebuje ke všemu milion ať už softwarových nebo hardwarových tlačítek, které mají zdánlivě zjednodušit už tak jednoduchou věc. Na druhou stranu jsem si ale již mnohokrát říkal, že mě trochu štve, jak Apple přistupuje ke klasickému bočnímu tlačítku pod digitální korunkou, respektive že jej neumožňuje uživatelsky jakkoliv přizpůsobit, ale neustále vám přes něj “cpe” multitasking aplikací spolu s Apple Pay. A tato věc mě díky možnosti vyzkoušet si Apple Watch Ultra začala štvát ještě mnohem víc.

Speciální boční tlačítko na levé straně hodinek zbarvené do oranžova je jedním slovem perfektní. Jedná se sice do jisté míry o hloupost, která není ničím revoluční, ale to, jak moc vám je schopno usnadnit ovládání hodinek je skoro až neuvěřitelné. V současnosti je sice jen málo možností, na co jej lze využít, avšak i to stačí k tomu, aby člověk pochopil, jak moc mu tento prvek či možná jen možnost naprogramování si určitých funkcí na tlačítko pro rychlé spuštění chybí. Protože chtě nechtě, zapnout si třeba svítilnu jediným stiskem tlačítka je opravdu extrémní návykovka a přestože se jak říkám jedná do jisté míry o blbinku, je to přesně ta blbinka, která vám dokáže používání daného produktu celkově velmi zpříjemnit a která vám jej tedy v očích zalije růžovými paprsky. Upřímně proto doufám jednak v to, že se Applu podaří boční tlačítko u Apple Watch Ultra z hlediska využitelnosti do budoucna co možná nejvíce rozšířit a jednak v to, že se něčeho takového dočkáme dříve či později i u klasických Apple Watch. Je to totiž skutečně prvek na úrovni MagSafe u iPhonů – tedy do jisté míry prkotina, kterou si kdekdo zamiluje.

Možnosti watchOS baví i nudí

Přestože Apple prezentoval nové Ultra jako hodinky do extrémních podmínek, jsou to stále staré dobré Apple Watch, tedy minimálně srdcem. Zcela otevřeně však musím říci, že úplně nevím, jestli je tato cesta správná či nikoliv. Když se totiž podívám na to, jak jsou řešeny softwary v Garminu či jiných odolných smartwatch, proti kterým chce Apple bojovat, přijde mi, že zde vlastně není příliš co porovnávat, jelikož jsou jejich softwary a softwary Applu neporovnatelné. Abyste mě pochopili dobře – nechci říci, že jeden je špatný a druhý dobrý, ale spíš to, že každá společnost k němu přistupuje svou cestou, která se jí zdá správná. A já si nejsem úplně jist, zda cesta Applu ta správná je. Tak nějak jsem totiž čekal, že když už si dal tu práci s vytvořením odolného těla, hlasitého reproduktoru, podpory lepší GPS, prodloužení výdrže baterie a zkrátka věcech vhodných pro extrémní sportovce a dobrodruhy, bude i operační systém tak nějak jiný – konkrétně maximálně přizpůsobený tomu všemu. Když si však s Apple Watch Ultra nějakou chvíli hrajete, velmi rychle zjistíte, že to jsou vlastně “jen” staré dobré Apple Watch s trochu (hodně) jiným kabátkem, u kterých je sice na jednu stranu skvělé, že je znáte jako svoje boty, ale na stranu druhou je škoda, že to “navíc”, co jim Apple dal, vlastně softwarově úplně neoceníte. Jasně, máme tu aplikaci pro potápění, máme tu sirénu, pár exkluzivních ciferníků, hezký kompas nebo třeba možnost přepnout si ciferník do červené, která se čte extrémně dobře v noci, ale ruku na srdce, není to tak nějak málo?

To je otázka, na kterou si musí odpovědět každý sám podle toho, jak hodinky používá. Já osobně bych řekl, že není, protože je fajn, že máte v odolném těle to, co běžně využíváte. Jak jsem však již několikrát zmínil výše, nejsem absolutně cílová skupina těchto hodinek a proto je můj pohled dost zkreslený, když mi ve výsledku bohatě stačí i funkčnost klasických Apple Watch. Slyšel jsem však už i názory těch, pro které jsou hodinky určené přednostně, a příliš radosti z watchOS neměli přesně z toho důvodu, který já chválím – tedy to, co jim nestačilo u klasických Apple Watch, budou mít nyní i na Apple Watch Ultra, byť ve větším.

Myslím si, že je to právě velikost displeje, která Applu tak trochu zavařila, protože rázem přidala spoustu místa pro všemožné využití. Háček je ale v tom, že když zkrátka nevíte, jak jej využít, jste nahraní – a to se tak nějak stalo i zde. Díky většímu displeji je logicky watchOS na hodinkách větší a sem tam samozřejmě obohacený i o nějaký ten prvek navíc, ale abych byl upřímný, že bych měl pocit, že mám k dispozici o 21 mm² více funkcí, jelikož tolik plochy mají Apple Watch Ultra displejově navíc oproti 45mm Apple Watch 8, to tedy rozhodně ne. Znovu nicméně zdůrazňuji, že extrémně záleží na tom, jak se na watchOS díváte vy osobně a tedy na tom, zda jej zbožňujete, protože vám ve všem vyhovuje a je pro vás zkrátka lepší než řešení konkurence, nebo vám naopak něco chybí. Ve druhém případě pak budete zklamaní, protože toho navíc dostanete překvapivě málo.

Resumé

Jak tedy Apple Watch Ultra závěrem zhodnotit? To je otázka, která se obecně velmi těžko zodpovídá, jelikož každý člověk má preference trochu jiné. Kdybych ale měl hovořit za sebe, ke štěstí by mi stačila skutečně snad jen jiná barevná varianta, jelikož v takřka všem ostatním vidím smysl a co víc, dokážu většinu novinek a vylepšení ocenit i jakožto dosavadní uživatel běžných Apple Watch. V žádném případě nejsem cílovou skupinou těchto hodinek a upřímně, nemyslím si, že se jí někdy stanu, protože mě potápění do 40 metrů úplně netankuje, stejně jako mě moc nebaví běhat ultramaratony či lézt po skalách. O to víc mě těší, že Apple dokázal i na první pohled úzce profilovaným produktem zabodovat i u tak obyčejného uživatele jakým jsem já. A když si mě dokázaly Apple Watch Ultra získat svými funkcemi, které na mě necílí, věřím tomu, že pro náročnější uživatele či snad vyloženě cílovou skupinu mohou být do jisté míry požehnáním. Ano, asi jim vše potřebné nepřinesou (byť právě na tohle se pokusíme odpovědět v dalších recenzích), ale ruku na srdce, vážně by někdo nějakou větší komplexnost s přihlédnutím na cenu tohoto modelu očekával? Vždyť Apple Watch Ultra stojí totéž co ocelové Series 8, které jsou technologicky mnohem nudnější. A právě jako Series 8 na steroidech za stále ještě přijatelnou cenu je dle mého třeba Apple Watch Ultra brát. Já jsem s nimi tedy vskutku spokojen.

