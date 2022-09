Náš unboxing a první dojmy z Apple Watch Ultra: Zaujmou každým coulem

Apple Watch Ultra jsou možná tím nejzajímavějším produktem představeným na nedávné Apple Keynote. A jelikož zamířily počínaje dneškem oficiálně do prodeje, již pěkných pár hodin je mám na ruce a snažím si na ně udělat co možná nejkomplexnější první dojem. Přeci jen, mám tu čest s produktem, který tu ještě nebyl a který může do jisté míry udávat v nadcházejících letech trendy jednak na poli Apple Watch, ale taktéž na poli smartwatch jako takových. Jaké tedy Apple Watch Ultra “na první dobrou” jsou?

Začít nemůžu jinde než u balení, jelikož to je jedním slovem exkluzivní. Zapomeňte na podlouhlou krabičku – nové Apple Watch Ultra totiž dojdou v boxu ve tvaru kvádru podobném třeba krabici od MacBooků. Stejně jako v případě klasických Apple Watch, je i balení modelu Ultra řešeno vnějším papírovým obalem, ve kterém jsou ukryty dvě krabičky – konkrétně jedna skrývající tělo hodinek a druhý skrývající pásek. Krom toho je zde nicméně k dispozici i několikastránková brožura, která vás má s hodinkami seznámit jak z hlediska desginu, tak i základního ovládání, nabíjení a tak podobně. A jelikož je její přední strana ve stejném designu jako vnitřní strana obalového papíru, tedy v designu hor, působí vše naprosto perfektně sladěně a celkově hodnotně – upřímně mnohem víc hodnotně než tomu je u klasických Apple Watch.

Fotogalerie Apple Watch Ultra LsA 1 Velký Apple Watch Ultra LsA 2 Velký Apple Watch Ultra LsA 3 Velký Apple Watch Ultra LsA 4 Velký Apple Watch Ultra LsA 5 Velký Apple Watch Ultra LsA 6 Velký Apple Watch Ultra LsA 7 Velký Apple Watch Ultra LsA 8 Velký Apple Watch Ultra LsA 9 Velký Apple Watch Ultra LsA 10 Velký Apple Watch Ultra LsA 11 Velký Apple Watch Ultra LsA 12 Velký Apple Watch Ultra LsA 13 Velký Apple Watch Ultra LsA 14 Velký Apple Watch Ultra LsA 15 Velký Apple Watch Ultra LsA 16 Velký Apple Watch Ultra LsA 17 Velký Vstoupit do galerie

Co se pak týče obsahu krabiček, ten ve výsledku překvapí jen pramálo. Víceméně jedinou věcí, která stojí skutečně za pozornost, je nabíjecí kabel zakončený magnetickým pukem, který nemá klasické gumové tělo, ale je opletený bílým úpletem, který má logicky zvýšit jeho odolnost. Zkrátka a dobře, odolnost hraje u Apple Watch Ultra prim naprosto všude, což je rozhodně pozitivní. Poměrně zajímavým prvkem, který však nesouvisí s hodinkami, ale řemínkem k nim, je pak rozevírací spona pro přichycení přečnívajícího konce řemínku k jeho zbylé, upevněné části. K jejímu použití se musel Apple uchýlit kvůli novému typu řemínků, který disponuje právě otvory pro co nejlepší přizpůsobení upevnění hodinek na zápěstí za každé situace. Jasně, jedná se o detail, ale je fajn vidět, že se přemýšlelo zkrátka nad vším.

Přiznám se, že když jsem hodinky viděl na prezentaci Applu, designově mě příliš neoslovily a to zejména kvůli “hrbu” na jejich pravém boku, který se mi zdál extrémně výrazný, spolu s barvou jejich šasi. Osobně jsem totiž zastáncem tmavých hodinek, jelikož lépe ladí s černým displejem. Když jsem však Apple Watch Ultra poprvé rozbalil a zblízka si je prohlédl, vzhledově na mě rázem působily úplně jinak. Zatímco na propagačních materiálech Applu mi přijdou jako velmi robustní a celkově “ostré” z hlediska jejich hran a tak podobně, v reálu na mě působí mnohem minimalističtějším dojmem, což je za mě rozhodně super. Na tom, že je škoda, že nedorazil i v tmavé variantě, si však i nadále trvám. Kombinace světlého titanu s černým displejem není dle mého názoru tím pravým ořechovým, tedy minimálně pro některé uživatele. Kdyby byly hodinky celočerné či celošedé, byla by to trochu jiná písnička.

Fotogalerie #2 Apple Watch Ultra LsA 18 Velký Apple Watch Ultra LsA 19 Velký Apple Watch Ultra LsA 20 Velký Apple Watch Ultra LsA 21 Velký Apple Watch Ultra LsA 22 Velký Apple Watch Ultra LsA 23 Velký Apple Watch Ultra LsA 24 Velký Apple Watch Ultra LsA 25 Velký Apple Watch Ultra LsA 26 Velký Apple Watch Ultra LsA 27 Velký Apple Watch Ultra LsA 28 Velký Apple Watch Ultra LsA 29 Velký Apple Watch Ultra LsA 30 Velký Apple Watch Ultra LsA 31 Velký Apple Watch Ultra LsA 32 Velký Apple Watch Ultra LsA 33 Velký Apple Watch Ultra LsA 34 Velký Apple Watch Ultra LsA 35 Velký Apple Watch Ultra LsA 36 Velký Vstoupit do galerie

Hmotnost hodinek sice není nikterak velká, pokud jste však stejně jako já zvyklí na klasické Series, pak jí na zápěstí zkrátka ucítíte. Vzhledem k poměrně objemnému tělu si však nemyslím, že se jedná o negativum, ba právě naopak. Mírně vyšší hmotnost hodinek ve vás totiž vyvolá dojem, že máte co do činění se skutečně odolným a kvalitním kouskem, což rozhodně chcete. Co se pak týče rozměrů, ty jsou asi dost na zvážení každého jednoho člověka, který má o Apple Watch Ultra zájem. Za sebe bych řekl, že 49mm je vskutku fajn rozměr na standardní mužské zápěstí, na kterém vypadá stále dobře. Tloušťka hodinek mi nicméně přijde už vskutku velká a zvyknout si na ní bude vyžadovat nějaký ten čas. Apple Watch Ultra totiž v žádném případě nejsou takřka vaší součástí, jako je tomu u placatých Series, o což se ale ve výsledku ani nesnaží. Záleží tedy jen na vás, zda jim na tuto hru přistoupíte či nikoliv.

Fotogalerie #3 Apple Watch Ultra LsA 37 Velký Apple Watch Ultra LsA 38 Velký Apple Watch Ultra LsA 54 Velký Apple Watch Ultra LsA 55 Velký Apple Watch Ultra LsA 56 Velký Apple Watch Ultra LsA 57 Velký Apple Watch Ultra LsA 58 Velký Apple Watch Ultra LsA 59 Velký Vstoupit do galerie

Velké tělo, potažmo displej hodinek nemá něco do sebe jen z hlediska slušivosti na pánském zápěstí (na ženském si model Ultra upřímně úplně představit nedokážu), ale i z hlediska ovladatelnosti. Obrovský rovný displej je totiž doslova pastvou pro vaše prsty brouzdající v systému watchOS 9. Díky tomu, že je v něm vše větší, je jeho celkové ovládání rychlejší a celkově jistější, což je naprostá paráda a přiznám se, že kdyby byly Apple Watch Series také v tomto rozměru, neváhám. Naprosto bombastický je ale třeba i jas dispeje, který je na úrovni letošních iPhonů, což ve výsledku opět neznamená nic jiného než perfektní podívanou a příjemnou ovladatelnost. Vše má však své pro a proti. V případě displeje a ovladatelnosti jsou to ostré titanové hrany, které displej lemují. Ač nejsem žádná citlivka, musím říci, že pro člověka, co je zvyklý swajpovat na hodinkách od hrany displeje se jedná u tohoto modelu o celkem nepříjemný zážitek. Hrany jsou totiž opravdu dost ostré a přejet po nich prstem ve snaze swajpnout na displeji není žádný med. Totéž pak bohužel platí i v případě pravého “hrbu”, který mi také přijde až přehnaně hranatý a tedy na omak nepříjemný. Boční tlačítko i korunku se sice ovládají samy o sobě dobře, ale pokud zkrátka o hranu “hrbu” zavadíte, ucítíte ji, což je tak trochu škoda. Navíc jsem přesvědčen o tom, že právě tyto ostré hrany budou po nějaké době “krásně” dobity nejrůznějšími ťukanci, které jejich ostrost přemění na zaoblení.

Fotogalerie #4 Apple Watch Ultra LsA 44 Velký Apple Watch Ultra LsA 45 Velký Apple Watch Ultra LsA 46 Velký Apple Watch Ultra LsA 47 Velký Apple Watch Ultra LsA 48 Velký Apple Watch Ultra LsA 49 Velký Apple Watch Ultra LsA 50 Velký Apple Watch Ultra LsA 51 Velký Apple Watch Ultra LsA 52 Velký Vstoupit do galerie

Jelikož mám hodinky na ruce teprve relativně chvíli, neměl jsem možnost je vyzkoušet komplexněji z hlediska funkcí. Vše dosud otestované na nich nicméně běží rychle, vypadá hezky a zkrátka funguje tak, jak jste zvyklí z předešlých modelů Apple Watch. I funkce navíc se ale zdají být zdařilé. Například levé boční tlačítko reaguje na naprogramované činnosti velmi rychle a už nyní se mi o něm chce říci, že je vskutku užitečné. Osobně na něm mám zatím nastavenou svítilnu, kterou využívám poměrně často, a je skutečně super mít možnost jí spustit jen stisknutím tlačítka bez nutnosti vstupu do systému. Hezky funguje ale třeba i přepnutí ciferníku do červené, která je příjemnější pro oči v noci, či siréna. Tu jsem si vyzkoušel sice na pár vteřin, ale to jen proto, abych neohluchl. Její hlasitost je totiž na to, že vychází z tak malého produktu vskutku neuvěřitelná.

Fotogalerie #5 Apple Watch Ultra LsA 39 Velký Apple Watch Ultra LsA 40 Velký Apple Watch Ultra LsA 41 Velký Apple Watch Ultra LsA 42 Velký Apple Watch Ultra LsA 43 Velký Apple Watch Ultra LsA 53 Velký Vstoupit do galerie

Po pár hodinách s Apple Watch Ultra na ruce na ně mám tedy zatím veskrze pozitivní pohled. Z hlediska funkcí se mi jeví jako velmi zdařilé, designově také nejsou vůbec špatné a vlastně to jediné, co mě mrzí a zároveň mi vadí je to, že zkrátka nejsou i v jiné barvě. Právě to bude ostatně i jeden z hlavních důvodů, proč si je po recenzi nenechám, ale pošlu je zase o dům dál. Jinak si s nimi ale život představit – alespoň po těch pár hodinách – dokážu. Jak se mi osvědčí v následujících dnech vám pak vylíčím až v recenzi.

