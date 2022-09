Náš unboxing a první dojmy z AirPods Pro 2: Potěší zvukem i zábavným pouzdrem

Jelikož se ode dnešního dne (nejen) v České republice a na Slovensku prodávají nové Apple AirPods 2. generace, asi vás nepřekvapí, že se nám jeden pár těchto sluchátek podařil ukořistit na testy do redakce. A jelikož mi již chvíli hrají v uších, byla by škoda vás připravit o mé první dojmy z nich a samozřejmě taktéž o unboxing, který nesmí s žádným novým Apple produktem chybět.

Z hlediska balení AirPods Pro 2 vlastně ničím nepřekvapí. Dorazí vám totiž v de facto stejné krabičce jako první generace, přičemž stejný je i její obsah – tedy samotná sluchátka, brožury, nabíjecí kabel a samozřejmě tři páry silikonových špuntů v různých velikostech, přičemž ten čtvrtý pak mají sluchátka nasazený přímo v nabíjecí krabičce. Víceméně jediným upgradem balení je výměna plastové folie za zadní dvojici samolepících proužků, kterými se Apple snaží učinit balení svých produktů ekologičtější, jelikož dokáží taktéž velmi zdařile udržet obě části krabičky u sebe a zároveň vám ihned prozradí, zda náhodou již balení nebylo rozbaleno před vámi.

První věc, se kterou se setkáte po vytažení AirPods Pro z jejich boxu je samozřejmě nabíjecí pouzdro, které sluchátka ukrývá. To je sice na první pohled prakticky stejné jako pouzdro první generace, kterou od jejího představení vlastním, po bližším zkoumání si však nelze nevšimnout čtyř výdechů reproduktorů a spodní straně a dírky pro provlečení poutka na pravém boku. Zatímco poutko mě nechává vcelku chladným, reproduktory mi přijdou za tu chvíli, co si tu s AirPods Pro 2 hraji jako naprosto geniální prvek. Sluchátka se vám skrze ně totiž ozvou hned při párování, ale dávají o sobě přes reproduktory vědět třeba i pokaždé, kdy je začnete nabíjet, což je sice na jednu stranu naprostá prkotina, na druhou však prvek, který mě osobně zatím strašně baví a celkově díky němu člověk vnímá doposud nudné nabíjecí pouzdro úplně jinak než byl zvyklý. Reproduktory jsou navíc tak akorát hlasité, takže se nemusíte bát toho, že by vás jejich zvuky jakkoliv rušily, nebudete-li tedy vyloženě potřebovat nabíjet v noci a tak podobně. Za tento prvek si tedy Apple dle mého zaslouží obrovský palec nahoru, byť se jedná do jisté míry o drobnost.

Zatímco věci jako výdrž, rychlost párování a tak podobně budu muset důkladněji otestovat v následujících dnech, na zvukovou složku a to jak bez tlumení, tak s ANC a režimem propustnosti jsem se již v rychlosti podívat stihl. Začnu nejdřív tím horším. Při porovnání ANC AirPods Pro 2 s AirPods Pro 1 se mi zatím bohužel tak úplně nezdá, že by se zde udál až tak obrovský pokrok, jak Apple sliboval. Když jsem četl první zahraniční recenze, přišlo mi, že je ANC z nových AirPods jak z jiné galaxie, ale když jsem teď dal sluchátka poprvé do uší, ANC nebylo schopné přebít ani zvuk tekoucí vody z vedlejší místnosti, což mě poměrně nemile překvapilo. Znovu však opakuji, že si se sluchátky zatím hraji skutečně jen chvíli a na větší závěry je ještě čas.

Pozitivem je však bezesporu to, že zlepšení zvukové složky je u AirPods Pro 2 oproti první generaci skutečně slyšitelné a to poměrně dost. Upřímně, doteď jsem tak nějak žil v tom, že AirPods Pro 1 hrají opravdu dobře, mají velmi slušné basy a celkové podání zvuku je zkrátka na takové úrovni, že průměrný člověk ani nepotřebuje víc. Nyní se mi ale skoro až chce říci, že jsem se sakramentsky pletl. Zvuk AirPods Pro 2 sice není na míle vzdálen od toho z AirPods Pro 1, naprosto perfektně však zlepšuje jeho klíčové prvky v čele s basy, celkovou hutností a živostí, díky čemuž vás dokáže vtáhnout do skladby lépe než tomu bylo u první generace. A věřte mi, že opravdu vím, co píšu. Sluchátka jsem totiž zatím testoval stylem, že v jednom uchu jsem měl první a ve druhém druhou generaci, přičemž AirPods Pro 2 první generaci v živosti i všem ostatním, co uvádím výše, dokázala překonat. Obecně bych se dokonce nebál říci, že zvuk AirPods Pro 1 je oproti tomu z AIrPods Pro 2 relativně nudný nebo zkrátka ne tak zajímavý a příjemný, jako tomu je u novinky.

Jak tedy v pár slovech AirPods Pro 2 po pár desítkách minut v uších zhodnotit? Zatím jsou mi vskutku sympatická, byť jsem zcela otevřeně řečeno od ANC a režimu propustnosti čekal opravdu víc. Na druhou stranu však osobně tyto režimy využívám minimálně, takže mě jejich prozatimní pohoření až tak nebolí. Tím spíš, když zde máme vskutku lepší zvuk v kombinaci se zábavným pouzdrem, který by mi snad dávalo i smysl i kdyby jej Apple prodával samostatně. Jedná se totiž přesně o ten typ blbinky, který sice nepotřebujete, ale má takový šmrnc, že jej zkrátka chcete.

