Jedna z nejzajímavějších novinek iPhonů 14 (Pro) málem zachránila první lidský život

Jednou z novinek iPhone 14 je detekce autonehody. Jakmile se nějaká taková událost stane, iPhone 14 (stejně jako třeba Apple Watch Series 8), přivolá pomoc. Jedná se tak o velmi zajímavou funkci, která může pomoct zachránit lidské životy. Pochopitelně se ale bude stávat, že přivolaná pomoc přijede pozdě, ale už jen to, že vůbec vyrazí krátce po události dává přeživším větší šanci na to, že z hrůzy vyváznou živí.

Jedna taková hrůzná nehoda se odehrála nedávno v Lincolnu ve státě Nebraska s tím, že dle místních se jedná o vůbec nejhorší dopravní nehodu, která se v této oblasti kdy stala. Jeden z jejích účastníků měl přitom shodou okolností nový iPhone 14 právě s detekcí autonehody, která po bouračce přivedla záchranné složky až na místo události. Ty zde spatřili černou Hondu Accord, která narazila do stromu. V autě jelo celkem šest lidí, přičemž pět z nich zemřelo hned na místě. Jediný přeživší pak bohužel zemřel o pár hodin později v nemocnici. Právě to je ale ve své podstatě velkým příslibem do budoucna. Skutečnost, že byl tento člověk převezen do nemocnice a měl aspoň nějakou šanci na přežití je totiž zásluhou právě nové funkce detekce havárie. V opačném případě by totiž zcela určitě zemřel přímo na místě, jelikož se nehoda stala na nefrekventovaném úseku, na kterém by jiná projíždějící auta jen stěží zavolala včas pomoc. Snad tedy bude příště ve spojení s touto funkcí příběh veselejší.