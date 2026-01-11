O čem se šeptá u Applu: Funkce iOS 27, fotoaparáty iPhonu 18 a iPhone 17e

Apple chystá několik důležitých změn napříč svým ekosystémem – iOS 27 má vsadit na výkon, stabilitu a přípravu na skládací iPhone, zároveň se objevují náznaky nových kamerových technologií včetně multispektrálního snímání a také úprav hardwaru u chystaného iPhonu 17e, který by mohl nabídnout Dynamic Island, čip A19 a další kompromisy ve prospěch ceny. Připravované novinky naznačují spíše evoluční, ale strategicky důležitý posun Applu.
Funkce v iOS 27
Přestože je Apple teprve několik měsíců po vydání iOS 26, už nyní se objevují první informace o systému iOS 27, který má být představen v červnu 2026 na konferenci WWDC a oficiálně vydán v září téhož roku. Podle dostupných zpráv půjde spíše o evoluční aktualizaci než o zásadní funkční skok. iOS 27 má být označován jako aktualizace typu „Snow Leopard“, tedy verze zaměřená hlavně na optimalizaci výkonu, opravy chyb a odstranění systémového balastu. Apple údajně detailně analyzuje iOS 26 a hledá slabá místa, která by mohla negativně ovlivňovat plynulost a stabilitu systému.
Významnou roli by měl hrát také příchod prvního skládacího iPhonu. iOS 27 má přinést nové rozhraní přizpůsobené proměnlivé velikosti displeje, potenciálně s prvky inspirovanými iPadOS, jako jsou postranní panely či základní multitasking. Další úpravy se očekávají u designu Liquid Glass, který Apple uvedl v iOS 26 a nyní jej chce dále doladit na základě zpětné vazby uživatelů. Rozšíření by se mělo dočkat i Apple Intelligence, včetně nových schopností Siri, a ve hře je také placená služba Health+ či nové satelitní funkce. iOS 27 by tak mohl být méně nápadný, ale o to důležitější krok směrem k vyzrálejšímu a stabilnějšímu systému.
Nabídnou fotoaparáty příštích iPhonů multispektrální snímání?
Společnost Apple podle nových informací z čínského dodavatelského řetězce zvažuje využití multispektrálního zobrazování u budoucích generací fotoaparátů v iPhonu. S touto informací přišel známý leaker Digital Chat Station, který na síti Weibo uvedl, že Apple aktuálně hodnotí související komponenty, ačkoliv zatím nezačalo oficiální testování této technologie.
Na rozdíl od běžných fotoaparátů, které pracují pouze se světlem v červeném, zeleném a modrém spektru, multispektrální snímání zachycuje obrazová data v několika samostatných vlnových délkách. To může zahrnovat i oblasti blízké infračervenému záření, které jsou lidskému oku neviditelné. Díky tomu by kamera dokázala získat podstatně více informací o snímané scéně.
V praxi by to mohlo znamenat přesnější rozpoznávání materiálů a povrchů – například lepší odlišení pokožky, textilií, vegetace či lesklých objektů. To by se pozitivně projevilo jak u portrétních snímků, tak u pokročilých funkcí spojených s výpočetní fotografií. Multispektrální data by zároveň mohla posílit Visual Intelligence a strojové učení přímo v zařízení, což by vedlo k lepšímu rozpoznávání objektů, scén i hloubky.
Technologie má ale i své nevýhody. Vyžadovala by složitější senzory, vyšší výrobní náklady a pravděpodobně by kladla větší nároky na vnitřní prostor zařízení. I proto Apple zůstává zatím pouze ve fázi průzkumu a nelze očekávat, že by se multispektrální snímání objevilo v některém z blízkých modelů iPhonu.
Ve stejném příspěvku Digital Chat Station dodal, že hlavní fotoaparát u iPhonů 18 Pro má nabídnout variabilní clonu, zatímco teleobjektiv dostane světelnější optiku. Vývoj 200Mpx fotoaparátů pro iPhone však podle něj zatím nezačal.
iPhone 17e s dynamickým ostrůvkem?
Společnost Apple také podle dostupných informací připravuje Apple u modelu iPhone 17e několik viditelných změn oproti současnému iPhonu 16e. Leaker vystupující pod přezdívkou Smart Pikachu tvrdí, že zařízení dostane Dynamic Island ve tvaru pilulky a nový, avšak výkonově omezený čip A19, přičemž sériová výroba má začít ještě tento měsíc.
Současný iPhone 16e používá výřez typu notch podobný iPhonům 13 a 14 a čip A18 se čtyřjádrovým GPU. U iPhonu 17e má být tento design nahrazen Dynamic Islandem, který integruje kameru a senzory do interaktivní horní části displeje. Downclockovaný čip A19 by měl nabídnout výkon zhruba na úrovni A17 Pro, především díky vylepšenému Neural Engine.
Podle úniků si telefon zachová 6,1″ OLED displej s obnovovací frekvencí 60 Hz, ačkoliv jiné zdroje upozorňují, že Apple může znovu použít panel odvozený z iPhonu 14, jen s tenčími rámečky – v takovém případě by se notch mohl vrátit. Mezi další spekulované novinky patří podpora MagSafe, která u iPhonu 16e chybí, a použití staršího modemu C1 nebo C1X kvůli snížení nákladů.
Výroba má podle leakera odstartovat po veletrhu CES, tedy kolem 9. ledna, což odpovídá očekávanému jarnímu uvedení. Cena by měla zůstat na 599 dolarech. Je však třeba dodat, že spolehlivost zdroje zatím není u Apple produktů jednoznačně potvrzena.