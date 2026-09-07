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Internetem koluje údajné video systému pro iPhone Ultra, za moc ale nestojí

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Internet zaplavují v posledních desítkách hodin od představení prvního ohebného iPhone desítky fotek a videí, které mají toto zařízení co nejvíce přiblížit natěšeným uživatelům. Háček je však v tom, že řada těchto příspěvků se vydává za reálné snímky, ačkoliv evidentně nejsou. Méně znalí uživatelé je však mohou i přesto brát jakožto dříve odhalenou realitu a kvůli tomu být do jisté míry už nyní, tedy stále pár dnů před představením, zklamaní. A jelikož se na našem magazínu snažíme o iPhone Ultra informovat co možná nejkomplexněji a přinášet co možná nejlepší informace, myslím si, že není od věci čas od času naopak ukázat něco, co je hloupost a varovat vás skrze článek před tím, ať danému příspěvku nenaletíte. A tohle je přesně ten případ.

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Internetem se totiž jako lavina šíří video, které údajně zachycuje únik z vývojářského nástroje Xcode. Video zachycuje konkrétně simulátor prostředí pro iPhone Ultra, kdy je možné zobrazit si iOS jak v klasickém stavu, tak i ve stavu rozloženého telefonu. Háček je však v tom, že je video jasný podvrh a to hned z několika důvodů. Všimnout si v něm lze například Dynamic Islandu na středu zavřeného, potažmo kraji otevřeného telefonu. Přitom telefon nebude disponovat Face ID, takže není třeba v displeji podobný černý „flek“ vůbec mít. Neříkám, že Dynamic Island u iPhone Ultra nedorazí vůbec, ale daleko pravděpodobnější je, že jej Apple vytvoří podstatně minimalističtější.

Co je však za mě osobně ještě podstatně výmluvnější, je to, jak na videu iOS 27 pracuje s aplikací Nastavení v otevřeném režimu. Všechny dosavadní úniky informací totiž hovoří o tom, že chce Apple využít potenciál ohebného displeje a jeho možného rozdělení v maximální možné míře, ale na videu lze jasně vidět, že se maximalizované nastavení podobná vlastně jen zvětšené klasické landscape verzi této aplikace, kterou můžeme znát z iPadů. Právě toto řešení je však opravdu velmi nepravděpodobné, protože jednak nevyužívá plný potenciál displeje, protože je jeho značná část vpravo nevyužitá, a jednak nevypadá ani hezky. Daleko pravděpodobnější je to, že Apple levou část se řádkovým menu roztáhne na jednu polovinu displeje, zatímco možnosti každé sekce zobrazí přehledně ve druhé polovině displeje.

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I přesto, že se tedy jedná o podvrh, který už navíc řada spolehlivých zdrojů na sociálních sítích vyvrací, jej však stále sdílí víc a víc účtů, mezi které patří bohužel i ty, které se v minulosti prezentovaly jako spolehlivé. Právě to přitom může ve výsledku celkové situaci ještě víc uškodit, protože důvěryhodnost úniku právě sdílením autoritami vzroste. Vy se proto nenechte napálit – toho video kolující po sítích opravdu skutečné není.

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