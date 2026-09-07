Internetem koluje údajné video systému pro iPhone Ultra, za moc ale nestojí

Internet zaplavují v posledních desítkách hodin od představení prvního ohebného iPhone desítky fotek a videí, které mají toto zařízení co nejvíce přiblížit natěšeným uživatelům. Háček je však v tom, že řada těchto příspěvků se vydává za reálné snímky, ačkoliv evidentně nejsou. Méně znalí uživatelé je však mohou i přesto brát jakožto dříve odhalenou realitu a kvůli tomu být do jisté míry už nyní, tedy stále pár dnů před představením, zklamaní. A jelikož se na našem magazínu snažíme o iPhone Ultra informovat co možná nejkomplexněji a přinášet co možná nejlepší informace, myslím si, že není od věci čas od času naopak ukázat něco, co je hloupost a varovat vás skrze článek před tím, ať danému příspěvku nenaletíte. A tohle je přesně ten případ.
Internetem se totiž jako lavina šíří video, které údajně zachycuje únik z vývojářského nástroje Xcode. Video zachycuje konkrétně simulátor prostředí pro iPhone Ultra, kdy je možné zobrazit si iOS jak v klasickém stavu, tak i ve stavu rozloženého telefonu. Háček je však v tom, že je video jasný podvrh a to hned z několika důvodů. Všimnout si v něm lze například Dynamic Islandu na středu zavřeného, potažmo kraji otevřeného telefonu. Přitom telefon nebude disponovat Face ID, takže není třeba v displeji podobný černý „flek“ vůbec mít. Neříkám, že Dynamic Island u iPhone Ultra nedorazí vůbec, ale daleko pravděpodobnější je, že jej Apple vytvoří podstatně minimalističtější.
Take a look at how the iPhone Ultra performs in real-world conditions—it is a genuine example of the performance the iPhone Ultra will deliver, in both small and large formats.🍎🍎🔥🔥 pic.twitter.com/BB3kEx3cUD
— AppleBuu (@MajinBuofficia) September 6, 2026
Co je však za mě osobně ještě podstatně výmluvnější, je to, jak na videu iOS 27 pracuje s aplikací Nastavení v otevřeném režimu. Všechny dosavadní úniky informací totiž hovoří o tom, že chce Apple využít potenciál ohebného displeje a jeho možného rozdělení v maximální možné míře, ale na videu lze jasně vidět, že se maximalizované nastavení podobná vlastně jen zvětšené klasické landscape verzi této aplikace, kterou můžeme znát z iPadů. Právě toto řešení je však opravdu velmi nepravděpodobné, protože jednak nevyužívá plný potenciál displeje, protože je jeho značná část vpravo nevyužitá, a jednak nevypadá ani hezky. Daleko pravděpodobnější je to, že Apple levou část se řádkovým menu roztáhne na jednu polovinu displeje, zatímco možnosti každé sekce zobrazí přehledně ve druhé polovině displeje.
I přesto, že se tedy jedná o podvrh, který už navíc řada spolehlivých zdrojů na sociálních sítích vyvrací, jej však stále sdílí víc a víc účtů, mezi které patří bohužel i ty, které se v minulosti prezentovaly jako spolehlivé. Právě to přitom může ve výsledku celkové situaci ještě víc uškodit, protože důvěryhodnost úniku právě sdílením autoritami vzroste. Vy se proto nenechte napálit – toho video kolující po sítích opravdu skutečné není.