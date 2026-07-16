Jeden z nejvzácnějších počítačů světa změnil majitele. Za Apple-1 zaplatil sběratel téměř 8,6 milionu korun

Když se dnes řekne Apple, většině lidí se vybaví iPhone, Mac nebo Apple Watch. Jen málokdo si ale uvědomuje, že celá historie společnosti začala nenápadným počítačem Apple-1, který Steve Jobs a Steve Wozniak sestavili v roce 1976. Právě jeden z těchto legendárních strojů nyní změnil majitele. V aukci se totiž prodal za přibližně 400 tisíc dolarů, tedy zhruba 8,6 milionu korun.
Nejde přitom o obyčejný historický počítač. Apple-1 je vůbec prvním produktem společnosti Apple a zároveň jedním z nejvzácnějších počítačů na světě. Vyrobeno bylo přibližně 200 kusů, přičemž do dnešních dnů se jich dochovalo jen několik desítek. Každý exemplář, který se objeví v aukci, proto okamžitě budí velkou pozornost sběratelů z celého světa.
Dražený kus navíc patřil mezi velmi zachovalé exempláře. Zachovala se u něj původní základní deska i řada originálních součástek, což je právě jeden z faktorů, který má na výslednou cenu zásadní vliv. Čím kompletnější a autentičtější Apple-1 je, tím více jsou za něj sběratelé ochotni zaplatit.
Z dnešního pohledu působí Apple-1 velmi skromně. Šlo pouze o osazenou základní desku bez monitoru, klávesnice nebo skříně. Vše ostatní si musel majitel obstarat sám. Přesto právě tento počítač odstartoval cestu společnosti, která dnes patří mezi nejhodnotnější firmy světa.
Zajímavostí je také jeho původní cena. Apple-1 se v roce 1976 prodával za 666,66 dolaru. Steve Wozniak později přiznal, že zvolil tuto částku jednoduše proto, že měl rád opakující se číslice. Nikdo tehdy samozřejmě netušil, že se z počítače za několik stovek dolarů jednou stane sběratelský artefakt v hodnotě milionů.
Přestože částka okolo 8,6 milionu korun může působit neuvěřitelně, nejde ani zdaleka o rekord. Některé mimořádně vzácné kusy Apple-1 se v minulosti prodaly za více než milion dolarů, výjimečné exempláře dokonce překonaly hranici dvou milionů dolarů. Každá další aukce tak jen potvrzuje, že zájem o první počítač Applu rozhodně neslábne a jeho hodnota s postupem času spíše dál roste.