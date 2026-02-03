Vydražila se další relikvie spojená s Jobsem a Wozniakem. Majitel za ní zaplatil miliony

Vzácný historický předmět z úplných počátků Applu se tento týden prodal za rekordní částku. Aukční síň RR Auction oznámila, že šek podepsaný spoluzakladateli společnosti Apple Stevem Jobsem a Stevem Wozniakem byl vydražen za 2,4 milionu dolarů. Původní hodnota šeku přitom činila pouhých 500 dolarů, což znamená zhodnocení přibližně 4800x. Šek byl vystaven Howardu Cantinovi, návrháři tištěných spojů, který sehrál klíčovou roli při vzniku prvního komerčního produktu jablečné společnosti. Právě Cantin převedl schéma počítače Apple-1, navržené Stevem Wozniakem, do podoby výrobně použitelné desky plošných spojů. Bez jeho práce by se Apple-1 pravděpodobně nikdy nedostal do prodeje.
Dokument je datován na 16. března 1976 a nese označení „No. 1“. Byl vystaven krátce poté, co si Jobs a Wozniak otevřeli první bankovní účet. A jen několik týdnů před oficiálním založením společnosti Apple Computer, k němuž došlo 1. dubna 1976. Šek pochází z banky Wells Fargo a je považován za vůbec první finanční transakci v historii Applu. Podle Bobbyho Livingstona, výkonného viceprezidenta RR Auction, jde o nejdůležitější finanční dokument v dějinách Applu. Právě jeho symbolická hodnota a přímé spojení s úplnými začátky firmy z něj učinily mimořádně atraktivní sběratelský předmět, který na aukci překonal veškerá očekávání.