vivo X Fold6 je tu. A letos dorazí i do Evropy

Společnost vivo oficiálně uvedla na čínském trhu novou skládací vlajkovou loď X Fold6. Sází na mobilní fotografii, produktivitu na velkém displeji a výkon klasických top modelů. A je tu dobrá zpráva i pro nás – vivo potvrdilo, že telefon ještě letos dorazí do Evropy.
Kompletní systém ZEISS a dosah 200 mm
Model X Fold6 je postaven kolem optického systému ZEISS. Hlavní 200MPx kamera stojí na snímači Samsung HPB, doplňuje ji 50MPx teleobjektiv ZEISS APO s 3× periskopem, 100× HyperZoom a makrem až 20×, plus 50MPx ultraširokoúhlý objektiv. O zpracování obrazu se stará čip vivo BlueImage V3+ optimalizovaný pro ohebné telefony a lepší výsledky fotoaparátu zařizuje vrstva ZEISS T* potlačující odlesky.
Zajímavostí je také podpora telekonvertoru ZEISS Telephoto Extender Gen 2 s ekvivalentem 200 mm. Při délce 96 mm a hmotnosti pouhých 153 g zajišťuje ještě lepší fotky na koncertech, cestách i při focení vzdálených objektů, aniž by telefon ztratil kompaktnost. Portréty vylepšuje technologie vivo Refined Color známá z modelu X300 Ultra, koncerty pak režim Stage Mode 2.0 s Dolby Vision 4K.
Baterie 7000 mAh, Dimensity 9500 a odolnost
Maximální výdrž zajišťuje X Fold6 baterie 7000 mAh BlueVolt s křemíkovou anodou. Nabíjení zvládá 80W po kabelu, 40W bezdrátově a nechybí ani reverzní nabíjení. O výkon se stará vylepšený čipset Dimensity 9500 vyvinutý ve spolupráci MediaTekem, jehož NPU je o 111 % výkonnější a zároveň o 56 % úspornější ve špičce.
Telefon je připraven na běžný provoz díky odolnosti vůči vodě IPX8/IPX9 a prachu IP5X a má zůstat funkční i v mrazech až −20 °C.
Velký displej, AI a design „modré díry“
Vnitřní 8,02palcový displej neslouží jen ke sledování obsahu. Rozhraní vivo Atomic Workbench umí zobrazit až pět aplikací v sériovém režimu nebo čtyři vedle sebe v novém paralelním režimu, obsah mezi nimi přetáhnete jediným gestem. Přidává se AI model běžící přímo v telefonu – chytrý správce souborů, asistent pro přepis schůzek i PC agent ovladatelný z telefonu na dálku. Čínská verze běží na nadstavbě OriginOS 6Fold.
Na výběr jsou tři barvy – Blue, White a Black. Signaturní modrá čerpá inspiraci z hlubokomořské modré díry. Telefon nabízí dvojici 120Hz LTPO displejů (8,02″ Samsung M14 uvnitř, 6,51″ BOE Q11 venku) se špičkovým jasem 5000 nitů.
Dostupnost
vivo potvrdilo, že X Fold6 dorazí na evropský trh ještě letos. Konkrétní informace o cenách, konfiguracích, názvu i prodejních kanálech zazní až při evropském uvedení. Už teď je ale jasné, že do Evropy míří jeden z nejlépe vybavených skládacích telefonů letošního roku.