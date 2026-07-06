Roborock zlevnil své nejnovější robotické vysavače. Na DATARTu je nyní pořídíte o 15 % levněji

Komerční sdělení: Robotické vysavače dnes zvládnou mnohem víc než jen projet byt a posbírat prach. Ty nejmodernější modely už samy vytřou podlahu, vyperou mop, vysuší jej a díky pokročilé navigaci se dokážou vyhnout překážkám i důkladně uklidit místa pod nábytkem. Pokud jste právě na podobného pomocníka čekali, DATART nyní spustil zajímavou akci, díky které můžete pořídit nejnovější modely značky Roborock se slevou 15 %.
V akci jsou hned dvě letošní novinky. První z nich je Roborock Qrevo S Pro, který zaujme především výborným poměrem ceny a výbavy. Nabízí plně automatickou dokovací stanici, která se postará o běžnou údržbu vysavače, sací výkon až 18 500 Pa a kompaktní konstrukci, díky níž bez problémů uklidí i pod nižším nábytkem. Samozřejmostí je také mopování, laserová navigace a ovládání přes mobilní aplikaci.
Pro náročnější je připraven Qrevo Edge 2
Pokud chcete to nejlepší, pak stojí za pozornost Roborock Qrevo Edge 2. Ten posouvá výkon ještě dál a nabízí sací sílu až 25 000 Pa, takže si poradí i s hluboko usazenými nečistotami v kobercích. Nechybí ani technologie DuoDividea FlexiArm, díky nimž se vysavač dostane mnohem lépe do rohů a podél stěn. O efektivní úklid se stará také inteligentní systém DirTect, který rozpoznává míru znečištění a podle ní automaticky upravuje způsob úklidu. Výsledkem je nejen důkladnější vysávání, ale i efektivnější využití času a energie.
Oba modely jsou dostupné v černém i bílém provedení a samozřejmě podporují kompletní ovládání přes mobilní aplikaci. Nechybí plánování úklidu, vytváření map domácnosti ani možnost nastavit jednotlivé místnosti podle vašich potřeb.
Na slevu je potřeba myslet při objednávce
Akce probíhá od 1. do 22. července 2026 nebo do odvolání. Pokud si budete chtít některý z modelů pořídit, je potřeba při objednávce kliknout na tlačítko „Koupit se slevou“. Sleva se totiž nepřičítá automaticky. Zvýhodnění platí také pro VIP zákazníky, nelze jej ale kombinovat s dalšími akcemi nebo slevovými kupóny.
Jestli tedy už delší dobu přemýšlíte nad robotickým vysavačem, který zvládne nejen vysávání, ale prakticky kompletní péči o podlahy, právě teď je vhodná příležitost. Moderní modely Roborock patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené robotické vysavače na trhu a díky aktuální akci v DATARTu je pořídíte za ještě příznivější cenu.