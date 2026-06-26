Obří rána za 3,6 miliardy! Slavná luxusní značka žaluje Samsung za drzé kopírování

Samsung se dostal do další velké právní bitvy. Tentokrát proti němu stojí švýcarský hodinářský gigant Swatch Group, pod který spadají značky jako Omega, Tissot, Longines, Hamilton, Breguet nebo samotný Swatch. Důvod je přitom poměrně netradiční. Podle výrobce hodinek totiž Samsung ve svých chytrých hodinkách umožnil používání ciferníků, které až příliš věrně napodobovaly vzhled ikonických modelů těchto značek. A protože se obě firmy ani po několika letech soudních sporů nedokázaly dohodnout, míří celý případ do další fáze. Swatch nyní po Samsungu požaduje odškodné ve výši 170 milionů dolarů, tedy zhruba 3,6 miliardy korun.
Celý spor přitom začal už v roce 2019. Na platformě Galaxy Store byly tehdy dostupné aplikace třetích stran, které uživatelům umožňovaly stáhnout si ciferníky nápadně připomínající slavné modely hodinek Omega, Tissot, Longines či dalších značek ze skupiny Swatch. Samsung sice tyto ciferníky přímo nevytvářel, podle soudu však hrál při jejich distribuci natolik aktivní roli, že za porušení ochranných známek nese odpovědnost. Britský soud už v roce 2022 rozhodl ve prospěch Swatche a o rok později toto rozhodnutí potvrdil i odvolací soud.
Swatch: Exkluzivita je to nejcennější, co máme
Aktuálně se už neřeší otázka viny, ale výše odškodnění. Swatch tvrdí, že používání prakticky identických ciferníků na chytrých hodinkách poškodilo hodnotu jeho značek a narušilo jejich exkluzivitu. Právě na ní totiž luxusní hodinářské domy dlouhodobě staví. Podle šéfa značky Tissot Sylvaina Dolly firma opakovaně odmítla nabídky technologických společností na licencování vzhledu svých hodinek, protože by tím podle něj ztratily svou výjimečnost. Jinými slovy, pokud by si mohl kdokoliv během několika sekund proměnit chytré hodinky za pár tisíc korun ve „virtuální Omegy“, utrpěla by tím hodnota skutečných luxusních modelů.
Samsung naopak považuje požadovanou částku za naprosto přemrštěnou. Argumentuje tím, že většina aplikací byla zdarma, jejich celkové příjmy dosahovaly jen zhruba tisíc dolarů a po upozornění byly z Galaxy Store odstraněny. Podle společnosti tak Swatch neutrpěl škodu, která by odůvodňovala stamilionové odškodnění.
Případ může ovlivnit celý trh
Ačkoliv se spor na první pohled týká jen několika ciferníků, jeho význam je mnohem větší. Výsledek totiž může ovlivnit fungování obchodů s aplikacemi i odpovědnost jejich provozovatelů za obsah vytvářený třetími stranami. Zároveň jde o další ukázku toho, jak citlivě luxusní hodinářské značky chrání svůj design i ochranné známky.
Rozhodnutí o výši odškodnění by mělo padnout v následujících týdnech. Pokud soud Swatchi přizná požadovanou částku, půjde o jeden z největších sporů o ochranné známky v historii chytrých hodinek. Zároveň by takové rozhodnutí mohlo otevřít cestu i k dalším žalobám vůči Samsungu na jiných trzích, včetně Spojených států.