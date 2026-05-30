Apple proti Samsungu: Sedm let trvající válka za miliardy dolarů, která změnila celý svět technologií

Když dnes držíte v ruce iPhone nebo Samsung Galaxy, jen málokdo si uvědomuje, že právě tyto dvě značky spolu vedly jednu z největších a nejdražších právních bitev v historii moderních technologií. Konflikt, který začal v roce 2011, se během několika měsíců změnil v globální válku zahrnující desítky soudních sporů, miliardové nároky na odškodnění a dokonce i zásah Nejvyššího soudu Spojených států. Přestože od ukončení sporu uplynulo již několik let, dodnes jde o případ, který ovlivňuje technologický průmysl i patentové právo po celém světě.
Steve Jobs byl přesvědčený, že Samsung iPhone okopíroval
Příběh začal krátce po raketovém úspěchu prvního iPhonu. Apple tehdy změnil podobu mobilního trhu a vytvořil kategorii smartphonů tak, jak ji známe dnes. Když však Samsung začal uvádět na trh první modely řady Galaxy, vedení Applu získalo pocit, že jihokorejský gigant zachází s inspirací až příliš daleko. Steve Jobs byl podle lidí z jeho okolí přesvědčený, že Samsung zkopíroval nejen design telefonu, ale také uživatelské rozhraní, způsob ovládání i některé klíčové funkce. Situace zašla tak daleko, že Apple v dubnu 2011 podal na Samsung žalobu. To byl okamžik, který odstartoval jednu z největších technologických válek historie.
Samsung se samozřejmě nehodlal vzdát bez boje. Krátce po žalobě Applu přišel s protižalobami založenými na vlastních patentech souvisejících s mobilními sítěmi a bezdrátovou komunikací. Během několika měsíců se spor rozrostl do desítek soudních řízení po celém světě. Soudy řešily případy ve Spojených státech, Německu, Velké Británii, Jižní Koreji, Japonsku, Austrálii, Francii a dalších zemích. V jednu chvíli proti sobě obě společnosti vedly více než padesát samostatných právních sporů. Každá nová žaloba okamžitě plnila titulní stránky médií a investoři pozorně sledovali, jaký dopad může mít výsledek na celý mobilní průmysl.
Samsung dostal účet na více než miliardu dolarů
Největší pozornost přitáhl americký proces v Kalifornii. V roce 2012 zde porota rozhodla, že Samsung porušil několik patentů Applu týkajících se designu iPhonu a některých softwarových funkcí. Výsledek byl šokující. Samsung měl Applu zaplatit více než jednu miliardu dolarů. Šlo o jeden z největších patentových rozsudků v dějinách technologického průmyslu a o jasný signál, že Apple je připraven tvrdě bránit svůj ekosystém i designové prvky svých zařízení. Akcie Samsungu tehdy výrazně oslabily a mnoho analytiků spekulovalo, zda se podobné žaloby neobrátí také proti dalším výrobcům telefonů s Androidem.
Válka se dostala až k Nejvyššímu soudu USA
Případ však ani zdaleka neskončil. Samsung se odvolával a právní bitva pokračovala další roky. Postupně se začala řešit otázka, která se zdála být téměř filozofická. Pokud někdo poruší designový patent na určitou část produktu, má zaplatit škodu vypočítanou z hodnoty celého zařízení, nebo pouze z hodnoty konkrétní součásti? Právě tato otázka nakonec doputovala až k Nejvyššímu soudu Spojených států. V roce 2016 soud rozhodl, že výpočet škody nemusí automaticky vycházet z hodnoty celého telefonu. Toto rozhodnutí se okamžitě stalo precedentem, který ovlivnil budoucí patentové spory nejen v technologickém průmyslu. Mnozí právní experti jej označili za nejvýznamnější rozhodnutí týkající se designových patentů za více než sto let. Nejpodivnější rivalita v historii technologií Na celé kauze existuje jeden fascinující detail.
Zatímco se Apple a Samsung navzájem žalovaly o miliardy dolarů, současně spolu vydělávaly miliardy jako obchodní partneři. Samsung totiž vyráběl řadu klíčových součástek pro iPhony. Apple od něj nakupoval paměťové čipy, procesory i displeje. Jinými slovy, firma, která tvrdila, že Samsung kopíruje její produkty, byla zároveň jedním z největších zákazníků Samsungu. Je těžké najít v moderním byznysu podobný paradox. Na jedné straně tvrdá válka v soudních síních. Na druhé straně spolupráce, bez které by se tehdy neobešla ani jedna z firem.
Konec přišel tiše
Po sedmi letech soudních sporů, odvolání a nových rozhodnutí přišlo v roce 2018 překvapivé oznámení. Apple a Samsung se dohodly na mimosoudním vyrovnání a ukončily všechny zbývající spory ve Spojených státech. Podmínky dohody nebyly nikdy zveřejněny. Neznáme vítěze ani poraženého. Možná proto, že žádný skutečný vítěz neexistoval. Apple během války potvrdil sílu svých patentů a ochotu je bránit za každou cenu. Samsung zase dosáhl změny pravidel, která ovlivňují patentové právo dodnes. A zatímco právníci bojovali o miliardy dolarů, obě společnosti mezitím prodaly stovky milionů telefonů a staly se největšími hráči mobilního trhu. Právě proto je příběh patentové války mezi Applem a Samsungem dodnes fascinující. Nešlo totiž jen o spor dvou firem. Byla to bitva o budoucnost smartphonů, která definovala jednu technologickou éru a ukázala, jak tenká může být hranice mezi největším konkurentem a nejdůležitějším obchodním partnerem.