Nový šéf může Apple výrazně změnit. Analytici čekají větší akvizice i nové produkty

Tim Cook už má před sebou poslední dny v roli CEO Apple a od 1. září jej vystřídá John Ternus. A přestože Apple změnu prezentuje především jako pečlivě připravené předání vedení, podle analytiků by příchod dlouholetého šéfa hardwarového vývoje mohl přinést i poměrně výraznou změnu strategie. Bank of America totiž očekává, že Ternus bude ochotnější riskovat, více investovat a pouštět se do nových produktových kategorií.
Nejde přitom o očekávání nějakého zásadního převratu ve fungování Apple. Firma má podle analytika Wamsiho Mohana zůstat velmi efektivním a ziskovým strojem, zároveň by ale pod Ternusem mohla získat větší chuť investovat do vývoje, kapitálových výdajů a především akvizic. Právě u nich se mluví o možnosti výrazně větších obchodů, než na jaké jsme byli u Apple v posledních letech zvyklí.
Apple může začít hledat další velký produkt
Ještě zajímavější jsou ale nové produktové kategorie, do kterých by se Apple mohl pod novým CEO pustit rychleji. Bank of America zmiňuje například chytré brýle s umělou inteligencí, AirPods s kamerami, chytrý prsten, zařízení pro chytrou domácnost, osobní asistenty nebo dokonce robotiku. Některé z těchto produktů přitom nejsou žádnou vzdálenou fantazií. O kamerových AirPods se v posledních měsících objevuje stále více informací a Apple má zároveň pracovat na chytrých brýlích i nových zařízeních pro domácnost. Je tedy docela dobře možné, že část toho, co analytici nyní označují za budoucí směr Apple, už skutečně leží na vývojových stolech společnosti.
Právě tady může být Ternusův příchod zajímavý. Jako šéf hardwarového vývoje má za sebou řadu let práce na produktech Apple a na rozdíl od Cooka není jeho hlavní doménou provoz a dodavatelský řetězec. Je proto logické očekávat, že bude mít k novým produktům a jejich vývoji trochu jiný vztah. Apple navíc podle Bank of America potřebuje znovu získat schopnost překvapovat. Firma je dnes obrovská a u většiny klíčových produktů spoléhá na postupné vylepšování. Jenže iPhone, Apple Watch nebo AirPods už nemohou růst donekonečna a Apple bude dříve či později potřebovat další významnou produktovou kategorii.
A právě proto mě bude Ternusova éra zajímat možná ještě víc než samotná výměna CEO. Pokud totiž skutečně dostane větší prostor pro odvážnější rozhodnutí, Apple by se po letech mohl znovu pustit do produktů, u kterých nebude dopředu jasné, jestli uspějí. A přesně takové produkty přitom mohou být nakonec ty nejzajímavější.