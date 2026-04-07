iPhone 17 Pro Max není momentálně jediný Apple produkt ve vesmíru! Astronautka tam používá i AirPods

Když se v posledních dnech mluví o Applu ve vesmíru, většina pozornosti logicky míří na iPhone 17 Pro Max a jeho působivý snímek Měsíce či Země z mise Artemis II. Jenže jak se ukazuje, jablečné produkty se mimo Zemi zabydlují víc, než by se mohlo zdát. A co víc, nejde jen o focení, ale o každodenní život astronautů.
Skvělým příkladem je astronautka NASA Jessica Meir, která aktuálně působí na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Ta na svých sociálních sítích sdílela video z tréninku, které zaujalo hned z několika důvodů, přičemž tím hlavním je ale detail, kterého si každý fanoušek Applu všimne „na první pohled“. V uších má totiž AirPody. „Na první dobrou“ to může působit jako drobnost, ale ve výsledku jde o docela zajímavý moment. ISS totiž obíhá Zemi rychlostí zhruba 28 tisíc kilometrů za hodinu a i v takovém prostředí se evidentně najde prostor na běžné věci, jako je poslech hudby při cvičení. A právě tady se ukazuje síla jednoduchosti produktů Applu, kdy třeba právě AirPds stačí jen nasadit a fungují.
Apologies for the background noise, life on @Space_Station is loud! Without daily exercise on the ISS, we would lose significant muscle mass and bone density, since we don’t have the daily loading on our bodies that Earth’s gravitational environment provides.
We have the ARED… pic.twitter.com/6NSLfLnnUp
— Jessica Meir (@Astro_Jessica) March 6, 2026
Zajímavé je na tom i to, jak dobře AirPody zapadají do prostředí s nulovou gravitací. Zatímco na Zemi je jejich největším nepřítelem gravitace a nechtěné vypadnutí z ucha často znamená jejich odražení někam pod nábytek, ve vesmíru tenhle problém prakticky mizí. Pokud by vám zde totiž AirPod náhodou „uplaval“, stačí ho jednoduše zachytit. I když představa, že vám sluchátko zmizí někde v útrobách ISS, asi není úplně lákavá.
Jak tedy můžeme v posledních dnech vidět, Apple produkty už dávno nejsou jen o každodenním používání na Zemi. Ať už jde o iPhone zachycující Měsíc z oběžné dráhy, nebo AirPody zpříjemňující trénink ve stavu beztíže, začíná být čím dál jasnější, že si své místo nacházejí i tam, kde by to ještě před pár lety znělo jako sci-fi. A pokud se AirPody zvládnou prosadit i na ISS, asi už není moc prostředí, kde by nedávaly smysl. Já si je ostatně zamiloval už před lety, jak to s nimi máte vy?