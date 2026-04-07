iPhone 17 Pro Max není momentálně jediný Apple produkt ve vesmíru! Astronautka tam používá i AirPods

J. Jiří Filip
Když se v posledních dnech mluví o Applu ve vesmíru, většina pozornosti logicky míří na iPhone 17 Pro Max a jeho působivý snímek Měsíce či Země z mise Artemis II. Jenže jak se ukazuje, jablečné produkty se mimo Zemi zabydlují víc, než by se mohlo zdát. A co víc, nejde jen o focení, ale o každodenní život astronautů.

Skvělým příkladem je astronautka NASA Jessica Meir, která aktuálně působí na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Ta na svých sociálních sítích sdílela video z tréninku, které zaujalo hned z několika důvodů, přičemž tím hlavním je ale detail, kterého si každý fanoušek Applu všimne „na první pohled“. V uších má totiž AirPody. „Na první dobrou“ to může působit jako drobnost, ale ve výsledku jde o docela zajímavý moment. ISS totiž obíhá Zemi rychlostí zhruba 28 tisíc kilometrů za hodinu a i v takovém prostředí se evidentně najde prostor na běžné věci, jako je poslech hudby při cvičení. A právě tady se ukazuje síla jednoduchosti produktů Applu, kdy třeba právě AirPds stačí jen nasadit a fungují.

Zajímavé je na tom i to, jak dobře AirPody zapadají do prostředí s nulovou gravitací. Zatímco na Zemi je jejich největším nepřítelem gravitace a nechtěné vypadnutí z ucha často znamená jejich odražení někam pod nábytek, ve vesmíru tenhle problém prakticky mizí. Pokud by vám zde totiž AirPod náhodou „uplaval“, stačí ho jednoduše zachytit. I když představa, že vám sluchátko zmizí někde v útrobách ISS, asi není úplně lákavá.

Jak tedy můžeme v posledních dnech vidět, Apple produkty už dávno nejsou jen o každodenním používání na Zemi. Ať už jde o iPhone zachycující Měsíc z oběžné dráhy, nebo AirPody zpříjemňující trénink ve stavu beztíže, začíná být čím dál jasnější, že si své místo nacházejí i tam, kde by to ještě před pár lety znělo jako sci-fi. A pokud se AirPody zvládnou prosadit i na ISS, asi už není moc prostředí, kde by nedávaly smysl. Já si je ostatně zamiloval už před lety, jak to s nimi máte vy? 

