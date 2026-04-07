Astronaut vyfotil Měsíc iPhonem 17 Pro Max přímo ve vesmíru! Snímek z mise Artemis II bere dech

Když Apple u iPhonů mluví o tom, že posouvají mobilní fotografii na novou úroveň, většinou si pod tím představíme hezké fotky z dovolené nebo noční snímky z města. Realita ale teď ukázala, že tyhle ambice sahají ještě o poznání dál – s trochou nadsázky až k Měsíci.
Během historické mise Artemis II, která má za cíl obletět Měsíc a vrátit se zpět na Zemi, totiž astronauti vůbec poprvé dostali povolení používat na palubě nejnovější smartphony. Konkrétně čtveřici iPhonů 17 Pro Max, které doplnily techniku v podobě kamer GoPro HERO 4 Black a fotoaparátů Nikon D5 a Nikon Z9. A i když by se mohlo zdát, že iPhone bude v takové konkurenci spíš do počtu, opak je pravdou.
Velkou pozornost na sebe strhl před pár hodinami velitel mise Reid Wiseman, který během finálního přiblížení k Měsíci pořídil snímek jeho povrchu přímo z okna kosmické lodi Orion a nutno uznat, že výsledek rozhodně stojí za to. Fotku navíc ukázal přímo během živého přenosu, kde bylo vidět, jak si s iPhonem doslova vystačil i v extrémních podmínkách vesmíru.
Zajímavé je, že snímek vznikl při vypnutém osvětlení v kabině, aby se minimalizovaly odlesky ve skle. Wiseman navíc potvrdil, že využil 8x hybridní zoom, což je jedna z klíčových novinek aktuální generace Pro modelů. Právě tenhle detail krásně ukazuje, kam se mobilní fotografie posunula. Vždyť ještě před pár lety by něco podobného bylo naprosto nemyslitelné, dnes se bavíme o tom, že smartphone dokáže zachytit detaily měsíčního povrchu z oběžné dráhy. Podle Mission Control snímek zachycuje konkrétně kráter Chebyshev.
Fotografie se nyní postupně odesílají zpět na Zemi a je otázkou, zda se právě tento konkrétní snímek objeví i v oficiální galerii NASA. Už teď je ale jasné, že iPhony na palubě Artemis II rozhodně nezůstaly jen zajímavým experimentem, ale reálně se zapojily do dokumentace celé mise. Celá situace zároveň otevírá zajímavou debatu o tom, jak moc se mobilní technologie posouvají. To, co ještě nedávno patřilo výhradně profesionální technice za statisíce, dnes zvládne zařízení, které si můžete koupit v běžném obchodě. A i když iPhone samozřejmě nenahradí špičkové fotoaparáty v každé situaci, podobné momenty ukazují, že rozdíly se pomalu, ale jistě stírají.
Astronaut Reid Wiseman captured this stunning image of the Moon using nothing more than an iPhone 17 Pro.
— Earth (@earthcurated) April 6, 2026
Osobně mi na tom celém přijde nejzajímavější právě ten kontrast. Na jedné straně máte špičkovou kosmickou misi, roky příprav a technologii na absolutní hranici možností lidstva a na té druhé zařízení, které nosíme každý den v kapse. I přesto se však tyto dva světy dokážou takhle přirozeně propojit. A upřímně, pokud iPhone zvládne vyfotit Měsíc z vesmíru, tak už mu asi jen těžko budete hledat výmluvy, proč nezvládne vaše fotky z dovolené.