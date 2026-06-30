Apple přichází o dalšího klíčového člověka. Stojí za Vision Pro i vývojem chytrých brýlí

Apple přichází o dalšího velmi důležitého člověka. Společnost podle informací agentury Bloomberg opouští Paul Meade, který měl na starosti vývoj headsetu Apple Vision Pro a zároveň vedl také projekt chytrých brýlí. Jeho novým zaměstnavatelem se stane OpenAI, která tím pokračuje v masivním přetahování zkušených inženýrů z Cupertina.
Další výrazná ztráta pro Apple
Paul Meade patřil mezi klíčové osobnosti hardwarového vývoje v Applu. Podílel se na vzniku Apple Vision Pro a v posledních letech vedl také práce na připravovaných chytrých brýlích, které mají být jedním z nejdůležitějších produktů společnosti v příštích letech. Jeho odchod tak přichází v době, kdy Apple intenzivně pracuje na nové generaci prostorových zařízení i lehkých AI brýlích.
Podle Bloombergu zamíří Meade přímo do hardwarové divize OpenAI. Právě ta v posledních měsících výrazně posiluje poté, co firma spojila síly s legendárním designérem Jonym Ivem. Cílem je vyvinout zcela novou generaci zařízení postavených kolem umělé inteligence.
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OpenAI dál loví talenty z Applu
Nejde přitom o ojedinělý případ. OpenAI v posledních měsících přetáhla hned několik významných osobností, které v minulosti pracovaly na nejdůležitějších produktech Applu. Do nového týmu zamířili například Evans Hankey, která po odchodu Jonyho Ivea vedla design Applu, nebo Tang Tan, jenž dlouhé roky stál za vývojem iPhonů. Právě tito lidé nyní společně pracují na nové generaci AI hardwaru.
Pro Apple jde o další citelnou ztrátu zkušeného manažera v době, kdy se snaží dohnat konkurenci v oblasti umělé inteligence. Zároveň ale není pravděpodobné, že by odchod jednoho člověka zásadně ohrozil vývoj budoucích produktů. Projekty Vision Pro i chytrých brýlí totiž stojí na tisících inženýrů a vývojářů.
Přesto je stále zřetelnější, že boj o špičkové odborníky v oblasti AI a nového hardwaru nabírá na obrátkách. OpenAI totiž nesází jen na vývoj jazykových modelů, ale stále více investuje i do vlastních zařízení. A právě zkušenosti lidí, kteří stáli za vznikem ikonických produktů Applu, pro ni mohou být jednou z největších konkurenčních výhod. Myslím si ale, že pod novým vedením Applu ve formě Johna Ternuse může odliv zaměstnanců přestat. V kuloárech se totiž šušká, že se jedná o muže, který chce opět nastartovat Apple z hlediska inovací, na což by mohlo mnoho lidí slyšet.