Zatímco běžní lidé čekají, fotbalové hvězdy už na veřejnosti nosí utajený Apple produkt

Apple zřejmě pomalu připravuje půdu pro představení nových sluchátek Beats. V posledních týdnech se totiž na veřejnosti opakovaně objevují dosud nepředstavené modely, které firma stále oficiálně neoznámila. Nejnověji je na svém Instagramu ukázal americký fotbalový reprezentant Antonee Robinson, který byl zachycen s dosud neznámou variantou přeshlavních sluchátek Beats. Zajímavé přitom není jen samotné odhalení, ale také barevné provedení. Zatímco dříve se na veřejnosti objevovaly fotografie jednobarevných verzí, Robinson měl na hlavě kombinaci bílé a výrazně modré barvy. Není však jasné, zda půjde o běžně prodávanou variantu, speciální edici pro sportovce nebo jen marketingový prototyp určený pro propagaci.
Beats se objevují stále častěji
Nejde navíc o první podobný případ. Už před několika týdny byly stejné sluchátka spatřeny na hlavě španělské fotbalové hvězdy Lamineho Yamala. Tehdy šlo o růžovou variantu, která okamžitě vzbudila pozornost fanoušků Beats i Applu. Nyní se zdá, že firma v rámci probíhajícího mistrovství světa využívá známé sportovce k budování zájmu o novinku ještě před jejím oficiálním uvedením. Podobnou strategii ostatně Beats využívá dlouhodobě. Ještě před uvedením nových produktů často rozesílá prototypy sportovcům, hudebníkům nebo influencerům, kteří je následně ukazují na sociálních sítích. Výsledkem je přesně ten typ pozornosti, který nyní nové Beats získávají.
Z dosavadních fotografií lze vyčíst i několik zajímavých detailů. Nová sluchátka se podle všeho poměrně výrazně odlišují od současných Beats Studio Pro. Největší změnou je konstrukce hlavového mostu a uchycení mušlí, které nápadně připomíná řešení známé z AirPods Max. Namísto širokého plastového oblouku využívají nová Beats tenčí teleskopická ramena spojující hlavový most s náušníky. :contentReference[oaicite:3]{index=3} To naznačuje, že Apple nechystá pouze kosmetickou aktualizaci současného modelu, ale pravděpodobně výraznější generační obměnu celé produktové řady. Zatím však není jasné, zda půjde o nástupce Beats Studio Pro nebo o úplně nový produkt postavený vedle současné nabídky.
Představení může být blíž, než se zdá
Dalším vodítkem je skutečnost, že sluchátka už se v minulých týdnech objevila také v databázi amerického regulačního úřadu FCC. Právě podobné registrace často předcházejí oficiálnímu uvedení produktu na trh o několik týdnů či měsíců. Přesný termín představení zatím znám není. Pokud však Apple skutečně rozjel rozsáhlejší marketingovou kampaň prostřednictvím sportovců na mistrovství světa, mohli bychom se oficiálního odhalení dočkat poměrně brzy. A vzhledem k tomu, jak často se nová sluchátka v poslední době objevují na veřejnosti, začíná být stále jasnější, že jejich premiéra už pravděpodobně není daleko.