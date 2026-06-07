O čem se šeptá u Apple: (Ne)zajímavý macOS 27, konec jedné éry i nové Beats

Už za pár dní odstartuje konference WWDC 2026 a zákulisím Applu se šíří čím dál více informací o připravovaných novinkách. Mluví se o systému macOS 27, který by měl vsadit hlavně na stabilitu a chytřejší umělou inteligenci, o definitivním konci podpory některých starších iPhonů i o nových sluchátkách Beats, která se nečekaně objevila na fotografiích mladé fotbalové hvězdy Lamina Yamala. Co z toho se skutečně potvrdí, budeme vědět už velmi brzy.
macOS 27 má přinést hlavně odladění systému. Apple prý chystá vlastní „Snow Leopard“
Poslední roky byly u macOS ve znamení velkých změn vzhledu i nových funkcí. Letos by ale Apple mohl zvolit trochu jinou cestu. Podle několika zdrojů se vývojáři soustředí především na stabilitu, rychlost a odstranění dlouhodobých nedostatků. Mluví se dokonce o tom, že půjde o podobný krok, jakým byl kdysi Mac OS X Snow Leopard – tedy vydání, které nepřinášelo revoluci na první pohled, ale výrazně zlepšilo celkový uživatelský zážitek.
To ale neznamená, že by novinek bylo málo. Pokračovat má vývoj nového vzhledu Liquid Glass, který si po loňském představení vysloužil poměrně rozporuplné reakce. Právě na počítačích totiž průhledné prvky a stíny podle mnohých nepůsobí tak přirozeně jako na iPhonu. Apple údajně připravuje jemné úpravy, které by měly prostředí zpřehlednit, aniž by se vracel ke staršímu designu.
Velká očekávání panují také kolem Siri. Ta by měla projít největší proměnou za mnoho let a nabídnout samostatnou aplikaci i výrazně chytřejší komunikaci připomínající dnešní konverzační chatboty. Řada funkcí, o nichž se mluví v souvislosti s iOS 27, by měla dorazit i na Macy. Týkat se to má například pokročilejších úprav fotografií pomocí umělé inteligence, vytváření vlastních tapet, chytřejších Zkratek nebo automatického třídění otevřených panelů v Safari.
Zdá se také, že Apple definitivně uzavírá jednu důležitou kapitolu své historie. macOS 27 má být prvním systémem, který už nepůjde nainstalovat na žádný Mac s procesorem Intel. Podporu mají zachovat pouze počítače s čipy Apple Silicon, tedy od M1 výše. Současně se začíná mluvit i o postupném konci technologie Rosetta 2, která umožňuje spouštět starší aplikace určené pro Intel. Vývojáře tak čeká poslední velký krok k úplnému přechodu na novou platformu.
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Nová Beats se znovu ukázala na veřejnosti. Tentokrát v nečekané barvě
Apple zatím o nových náhlavních sluchátkách Beats oficiálně mlčí, ale zdá se, že jejich představení už nemusí být daleko. Po nedávném úniku růžové varianty se nyní objevila další barevná verze. Na svém instagramovém příběhu ji nechtěně ukázal mladý fotbalový fenomén Lamine Yamal. Na fotografii, kde zdraví fanoušky, visí na popruhu jeho tašky dvojice sluchátek. Kromě už známé růžové varianty lze zahlédnout také velmi elegantní odstín připomínající slonovou kost nebo světlý kámen. Žádné další detaily zatím fotografie neprozrazuje, ale samotný fakt, že se produkt objevuje na veřejnosti stále častěji, naznačuje blížící se premiéru.
O novince se zatím ví překvapivě málo. Není jasné, zda půjde o přímého nástupce současných Beats Studio Pro, nebo Apple připravuje zcela novou produktovou řadu. Několik týdnů staré záznamy z americké certifikační databáze FCC potvrzují existenci dosud nepředstaveného modelu, technické specifikace ale zůstávají tajemstvím.
Pokud by Apple navázal na dosavadní strategii, lze očekávat aktivní potlačení hluku, prostorový zvuk a hlubší propojení s ekosystémem Applu. Otázkou zůstává, zda se nová sluchátka objeví už během letošní WWDC, nebo si na ně společnost nechá samostatnou podzimní prezentaci společně s novými iPhony.
iOS 27 možná ukončí podporu pro iPhone 11. Víme, kterých modelů se změna týká
Jednou z tradičních otázek před každou vývojářskou konferencí je seznam podporovaných zařízení. Letos se stále častěji objevují informace, že iOS 27 už nebude možné nainstalovat na řadu iPhone 11 ani na druhou generaci iPhonu SE. Pokud se současné spekulace potvrdí, půjde o logický krok. Modely z roku 2019 budou mít v době vydání systému téměř sedm let a Apple je i tak podporuje déle než většina výrobců telefonů s Androidem. Důležité přitom je, že konec hlavních aktualizací neznamená konec bezpečnostních oprav. Podobně jako u starších zařízení by měl Apple ještě několik let vydávat důležité bezpečnostní záplaty.
Zajímavější je ale druhá část celé zprávy. Nová generace Siri postavená na Apple Intelligence má být údajně dostupná pouze na iPhonech 15 Pro a novějších. To by znamenalo, že i někteří majitelé podporovaných telefonů dostanou jen část nových funkcí. Důvodem mají být vysoké hardwarové nároky na zpracování umělé inteligence přímo v zařízení.
Podle aktuálních informací by měl iOS 27 podporovat následující modely:
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone SE (3. generace)
Jako u všech podobných úniků je ale potřeba počítat s tím, že definitivní odpověď dá až samotný Apple. A vzhledem k tomu, že WWDC 2026 začíná už za několik dní, na potvrzení či vyvrácení těchto spekulací nebudeme čekat dlouho.