Unikly další detaily z vývoje chytrých brýlí Applu

Není žádným tajemstvím, že Apple již dlouhé roky pracuje na první generaci svých chytrých brýlí, kterými by rád doplnil a postupem času snad i nahradil klasické iPhony. Ačkoliv ještě nedávno mnohé zdroje předpovídaly, že by se tak mělo stát již letos, nyní se zdá, že nejbližší reálný termín představení je konec roku 2023. A díky zdrojům portálu The Information víme, co může mít na další odklad vliv.

V předešlých letech jsme již slyšeli celou řadu nejrůznějších termínů pro představení prvních chytrých brýlí z dílny Applu, avšak všechny se záhy ukázaly jako nepravdivé. Lví podíl na tom však dle všeho nemá jen úroveň současných technologií, které měly Apple podle dřívějších zpráv brzdit, ale také styl, jakým Apple na produktu pracuje. Brýle totiž podléhají přísnému utajení, kvůli kterému jsou například vyvíjeny mimo Apple Park, což však v případě nutnosti určité spolupráce jejich tvůrců s týmy “zvenku” způsobuje značné problémy. Brýle navíc nejsou, respektive ještě donedávna nebyly, pro Apple prioritou, kvůli čemuž vázly i takové věci jako implementace zdánlivě jednoduchých prvků do operačních systémů iPhonů, se kterými měly být brýle testovány. Týmům, které mají na brýlích pracovat, měly vývojáři iOS otevřeně říci, že kvůli nižší prioritě jejich projektu si zkrátka na vyplněný jejich požadavků počkají, než budou splněny všechny prioritnější úkony.

Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 1 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 4 +24 fotek AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 7 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 9 AR Apple Glasses koncept - FB Apple Glass koncept - 1 Apple Glass koncept - 2 Apple Glass koncept - 3 Apple Glass koncept - 4 Apple Glass koncept - 5 Apple Glass koncept - 6 Apple Glass koncept - 7 Apple Glass koncept - 9 Apple Glass koncept - 8 Apple Glass koncept - 10 Apple Glass koncept - 11 Apple Glass koncept - 12 Apple Glass koncept - 13 Apple Glass koncept - 14 Apple Glass koncept - 15 Apple Glass koncept - 16 Apple Glass koncept - FB Vstoupit do galerie

Dalšími zajímavými informacemi jsou pak ty točící se okolo napájení brýlí. Ačkoliv Apple nemá ve zvyku představovat produkty s uživatelsky vyměnitelnou baterií, u svých brýlí měl mít v plánu výjimku, aby umožnil uživatelům využívat brýle dlouhodobě zkrátka jen tím, že u nich “prohodí” vybitou baterii za nabitou a je hotovo. Jelikož by se však jednalo o technologicky komplikované řešení, které by navíc nezapadalo do designu brýlí, Apple nápad odpískal a nynější prototypy jsou tak vytvořeny s integrovanými akumulátory. Ty jim mají zajistit výdrž podobnou, jako je tomu u konkurenčních brýlí – tedy řádově hodiny. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že od představení brýlí nás ještě dle všeho dělí skutečně mnoho času, takže je možné, že se finální podoba brýlí nakonec ještě v lecčem změní.