iOS 16 pravděpodobně odhalí spousty tajemství o chystaných chytrých brýlích Applu

Práce Applu na první generaci jeho chytrých brýlí nebo chcete-li headsetu nabírají na intenzitě a to i přesto, že je podle dostupných informací v současnosti doprovází určité problémy, které výrobci pravděpodobně zabrání novinku odhalit ještě v průběhu letoška. Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana totiž produktu Apple do značné míry přizpůsobil i chystaný iOS 16, ze kterého budou brýle pravděpodobně minimálně některé informace přebírat.

Ačkoliv bety iOS 16 ještě vydány nejsou a zhruba další dva měsíce vydány ani nebudou, zdroje přímo Applu Gurmana informovaly o tom, že jsou interní bety doslova plné odkazů na headset. Ačkoliv je samozřejmě může kalifornský gigant před vypuštěním systémů odhalit, je prakticky jisté, že ne všechny odkazy se mu vyjmout podaří, jelikož toho nebyl schopen ani v minulosti, čímž některé produkty s předstihem odhalil. Dá se proto očekávat, že krátce po představení iOS 16 a vypuštění jeho prvních bet svět čeká nálož informací i o chytrých brýlích.

Přizpůsobené iOS 16 chytrým brýlím je svým způsobem skvělou zprávou i s ohledem na jejich představení. Tento krok totiž naznačuje, že se s odhalením v Applu nyní počítá nejpozději do příštího WWDC, kdy se světu odhalí iOS 17. Pokud se tedy brýlí nedočkáme letos na podzim, poměrně pravděpodobně se jeví hned začátek příštího roku, maximálně pak WWDC, po kterém by novinka dorazila bezprostředně na pulty obchodů, aby byl Apple schopen vytěžit to, co pro ní v iOS 16 přichystal.