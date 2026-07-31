Tim Cook vysvětlil zdražení Apple produktů. Důvod je jednoduchý

Apple v červnu přistoupil ke kroku, který u něj nebývá příliš častý – zvýšil ceny několika produktů. Zdražení se dotklo vybraných Maců i iPadů a podle Tima Cooka za ním nestojí snaha zvýšit zisky, ale bezprecedentní růst cen paměťových čipů. Právě k tomu se šéf Applu vrátil během svého posledního konferenčního hovoru s investory.
Cook uvedl, že Apple ceny zvyšoval velmi nerad. Situaci přirovnal ke „stoleté vodě“ na trhu s pamětmi, kdy náklady na operační paměti a úložiště vzrostly v mimořádně krátké době na úroveň, kterou firma podle něj v moderní historii nezažila. Apple se prý dlouho snažil vyšší náklady absorbovat, nakonec ale dospěl k závěru, že to už není dlouhodobě udržitelné.
Podle Cooka Apple při rozhodování zvažoval několik faktorů, mimo jiné dopad na zákazníky, objem prodejů i ziskovost jednotlivých produktů. Firma zároveň upozorňuje, že podobné zdražování se netýká jen jí – vyšší ceny pamětí zasáhly prakticky celý technologický průmysl a promítly se i do produktů dalších výrobců.
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Dobrou zprávou pro zájemce o iPhone zatím je, že Apple ceny svých telefonů nemění. přičemž Cook během hovoru žádné zdražení iPhonů nepotvrdil. Analytici však upozorňují, že pokud budou ceny paměťových čipů dál růst, mohou se vyšší výrobní náklady projevit už u podzimní generace iPhonů. My v redakci jsme pak přesvědčeni o tom, že se na podzim nová generace iPhone mezigeneračně prodraží a to zřejmě o docela dost. Když k tomu navíc přičteme i očekávanou cenu iPhone Ultra, která by se měla pohybovat kolem 2500 dolarů, bude podzim cenově opravdu zajímavý.
Rostoucí ceny pamětí jsou mimo jiné důsledkem obrovské poptávky po čipech pro umělou inteligenci. Výrobci serverů a AI infrastruktury vykupují velké objemy moderních paměťových modulů, což omezuje nabídku pro výrobce spotřební elektroniky. Pokud se situace v následujících měsících nezlepší, nemusí být letošní zdražování produktů Apple poslední.