Audio kazety se vracejí. Jejich prodeje rostou už deset let v řadě

Ještě před několika lety se mohlo zdát, že audiokazety definitivně skončí v muzeích a krabicích na půdách. Opak je ale pravdou. Prodeje kazet ve Velké Británii rostou už deset let v řadě a dostaly se na nejvyšší úroveň za více než dvě desetiletí. Zájem o starý hudební formát současně podporuje návrat přenosných kazetových přehrávačů ve stylu legendárního Walkmanu.
Návrat audiokazet není pouze evropským fenoménem. Ve Spojených státech se podle údajů společnosti Luminate v roce 2023 prodalo více než 430 000 předem nahraných kazet. Ve srovnání se streamovacími službami jde samozřejmě o zanedbatelný trh, přesto je dlouhodobý růst formátu, který měl být dávno mrtvý, pozoruhodný.
Kazety táhnou také prodeje nových přehrávačů
S rostoucím zájmem o audiokazety se na trhu začínají objevovat také nové přenosné přehrávače. Společnosti jako FiiO nebo We Are Rewind nabízejí moderní zařízení inspirovaná klasickými Walkmany, která kombinují retro způsob poslechu s některými současnými technologiemi.
Zároveň roste zájem o původní přehrávače Sony Walkman. Zachovalé a plně funkční modely se stávají vyhledávaným sběratelským zbožím a některé vzácnější varianty mohou dosahovat překvapivě vysokých cen. Podobný vývoj jsme mohli v posledních letech sledovat také u gramofonových desek. Digitální hudba sice nabízí prakticky neomezený přístup k milionům skladeb, část posluchačů ale znovu vyhledává fyzické nosiče a zařízení, která byla ještě nedávno považována za zastaralá.
Na první pohled by se mohlo zdát, že za návratem audiokazet stojí pouze vzpomínky na minulost. Rostoucí zájem mladších posluchačů ale ukazuje, že důvodů může být více. Řada lidí, kteří dnes kazety kupují, totiž původní éru Walkmanů vůbec nezažila. Fyzický hudební nosič nabízí úplně jiný způsob poslechu než Spotify, Apple Music nebo YouTube. Uživatel vlastní konkrétní album, může jej držet v ruce, prohlížet si obal a poslouchat skladby v pořadí, které zvolil samotný interpret.
Poslech kazety navíc vyžaduje určitou míru trpělivosti. Neexistuje zde nekonečný proud doporučených skladeb, automatické playlisty ani algoritmus, který se neustále snaží odhadnout, co chcete poslouchat dál. Vložíte kazetu do přehrávače, stisknete tlačítko a posloucháte.
Lidé znovu chtějí svou hudbu skutečně vlastnit
Jedním z důvodů návratu fyzických hudebních nosičů může být také rostoucí únava z digitálních předplatných. Hudba ve streamovacích službách je sice dostupná prakticky okamžitě, uživatel ji ale ve skutečnosti nevlastní. Platí pouze za přístup ke katalogu, jehož obsah se může v budoucnosti změnit.
Kazeta naproti tomu zůstává majetkem svého majitele. Není potřeba internetové připojení, měsíční předplatné ani uživatelský účet. Hudbu lze poslouchat prakticky kdykoli, dokud funguje samotný nosič a přehrávač.
Právě touha po skutečném vlastnictví digitálního obsahu se stále častěji objevuje také ve světě filmů a videoher. Návrat audiokazet tak může být součástí širšího trendu, kdy část zákazníků začíná znovu oceňovat fyzická média.
Algoritmy dostávají nečekaného soupeře
Moderní hudební služby jsou postavené na maximálním pohodlí. Během několika sekund dokážou přehrát prakticky jakoukoli skladbu a jejich algoritmy neustále doporučují další obsah. Pro některé uživatele se ale právě tato nekonečná nabídka stává problémem.
Kazeta představuje přesný opak. Nabízí omezený počet skladeb, vyžaduje fyzickou manipulaci a někdy dokonce přetáčení pásky. Právě tato omezení ale mohou být součástí jejího současného kouzla. Po desítkách let technologického vývoje se tak část hudebních fanoušků dobrovolně vrací k zařízení, které neumí zobrazovat notifikace, doporučovat další skladby ani analyzovat jejich posluchačské návyky. A podle rostoucích prodejů se zdá, že kazety ještě rozhodně neřekly poslední slovo.