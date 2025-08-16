Stýská se vám po videích na VHS? Tento přehrávač pro iPhone vás vrátí do zlaté éry videokazet

Řada našich čtenářů si jistě ještě pamatuje éru videokazet. Domácí videa, zaznamenaná na tento typ nosiče, měla specifickou vizuální stránku. Pokud se vám stýská po videích tohoto typu, možná vás potěší, že nyní máte možnost si tuto nostalgii oživit přímo na displejích vašich iPhonů.
Vývojář Devin Davies přichází s novinkou, která spojuje kouzlo starých časů s dnešními možnostmi. Aplikace Cassette, nově dostupná na App Store, promění vaši galerii videí v digitální videopřehrávač na kazety. Místo nekonečného procházení složek a cíleného hledání konkrétních záběrů vás nechá usednout do pomyslného obýváku a nechat se unášet proudem vzpomínek.
Aplikace si načte videa z Fotek na vašem iPhonu, roztřídí je podle roku a alba a zobrazí je jako jednotlivé VHS kazety. Můžete si vybrat, po které sáhnete, nebo stisknout tlačítko „Take Me Somewhere“ a nechat se zavést do náhodně zvoleného období. Po výběru se na obrazovce virtuálně zasune kazeta do přehrávače a začne se odvíjet sled záběrů bez přerušování – přesně tak, jak jsme to znali z domácích videí. Do obrazu se navíc promítá datum i místo pořízení, takže atmosféra minulosti je dokonalá.
Davies popisuje svou inspiraci s dávkou nostalgie: „Když jsme kdysi natáčeli rodinné události na kameru, nebylo to o jednom záběru. Byla to směs – chvilka z narozenin, pak horský výhled, deset minut dítěte, které se tváří, že jde po neviditelných schodech. Dnes v aplikaci Fotky hledáme konkrétní klip, pustíme si ho a tím to končí. Cassette vrací náhodu a překvapení do prohlížení našich vzpomínek.“
Základní verze Cassette je zdarma a umožní přehrát náhodné video. Plná verze vás jednorázově vyjde na 199 korun.