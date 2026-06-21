Návrat legendy šokuje svět. Nový mobil slavné značky vám záměrně zakáže sociální sítě

Značka Commodore je pro mnoho fanoušků technologií doslova legendou. Počítače jako Commodore 64 nebo Amiga definovaly celou jednu generaci a dodnes mají mezi nadšenci kultovní status. Nyní se však slavné jméno vrací v trochu nečekané podobě. Místo nového počítače totiž Commodore představilo vlastní mobilní telefon s názvem Callback 8020. Na první pohled připomíná klasické véčko z přelomu tisíciletí. Ve skutečnosti jde ale o poměrně netradiční zařízení, jehož hlavním cílem není nabídnout co nejvíce funkcí, ale naopak uživatele od některých funkcí odstřihnout.
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Nejzajímavější vlastností telefonu je skutečnost, že na něm záměrně nespustíte sociální sítě, webové prohlížeče ani pracovní aplikace typu Slack, Teams nebo Gmail. Commodore tvrdí, že blokace probíhá přímo na úrovni systému a dokonce i DNS, takže běžnými cestami omezení obejít nepůjde.
Telefon má fungovat jako jakýsi kompromis mezi klasickým smartphonem a takzvaným dumbphonem. Na jedné straně vás odstřihne od nekonečného scrollování sociálních sítí, na druhé straně ale nepřijdete o moderní funkce, které jsou dnes pro mnoho lidí nezbytné.
Zajímavé je, že Callback 8020 není úplně hloupý telefon. Běží na systému Sailfish OS založeném na Linuxu a podle výrobce zvládne spustit až 99 % androidích aplikací. Fungovat mají například WhatsApp, Signal, Spotify, Google Maps, Uber nebo QR skenery. Naopak sociální sítě, webové prohlížeče a e-mailové klienty jsou zakázané. Commodore tím cílí na lidi, kteří chtějí omezit čas strávený na telefonu, ale současně se nechtějí vrátit ke zcela primitivním tlačítkovým telefonům.
Přestože telefon působí velmi nostalgicky, uvnitř se nachází poměrně slušný hardware. Výbava zahrnuje procesor MediaTek Helio G81, 4 GB operační paměti, 64 GB úložiště s možností rozšíření pomocí microSD karty, 48Mpx fotoaparát, FM rádio, klasický 3,5mm jack a dokonce i vyměnitelnou baterii. Samozřejmostí jsou také různé nostalgické prvky od vyzvánění inspirovaných Commodore 64 až po několik klasických her.
Největší problém? Cena
Právě cena je však věcí, která mezi fanoušky vyvolává nejvíce kontroverzí. Základní verze má stát 499 dolarů, zatímco speciální edice se dostanou až na 640 dolarů. To je částka, za kterou lze pořídit velmi schopný Android telefon nebo některé starší iPhony. Také reakce na Redditu jsou poměrně rozporuplné. Zatímco část uživatelů oceňuje kombinaci retro designu, Sailfish OS a vyměnitelné baterie, mnozí označují cenu za přehnanou a nechápou, proč by měli za telefon bez sociálních sítí utratit téměř tolik jako za plnohodnotný smartphone.
Ať už bude Callback 8020 úspěšný nebo ne, jedno se Commodoru upřít nedá. V době, kdy se většina výrobců předhání v tom, kdo nabídne více AI funkcí, větší displej nebo výkonnější procesor, přichází s produktem, který jde přesně opačným směrem. Otázkou nicméně zůstává, zda je na trhu dostatek lidí ochotných zaplatit zhruba 500 dolarů za telefon, který jim část funkcí úmyslně odebere. Rostoucí popularita digitálního detoxu ale naznačuje, že Commodore možná přišlo s nápadem ve správný čas.