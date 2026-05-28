Vyzkoušejte digitální stroj času. Tento web spustí stovky historických operačních systémů přímo v prohlížeči!

Vzpomínáte si na doby, kdy se počítač spouštěl z diskety, systém nabíhal několik minut a už samotné kliknutí na ikonku působilo skoro magicky? Právě na tuhle nostalgii, ale i technologickou historii obecně, míří fascinující projekt s názvem The Virtual OS Museum. Ten umožňuje spouštět stovky historických operačních systémů v emulaci, a to včetně legendárních verzí Mac OS, systému A/UX, NeXTSTEPu či raných verzí Windows, Linuxu nebo PalmOS.
Za projektem stojí vývojář Andrew Warkentin, který podle svých slov sbírá emulační obrazy systémů už od roku 2003. Z původně soukromého archivu se během více než dvaceti let stal obrovský digitální „muzeální“ projekt obsahující přes 1700 instalací reprezentujících více než 250 různých hardwarových platforem a zhruba 600 operačních systémů od roku 1948 až po současnost. A právě to z něj dělá jednu z nejzajímavějších sbírek svého druhu na internetu.
Nejde přitom jen o klasické systémy, které si většina lidí vybaví při slově retro. Kromě historických verzí Mac OS zde najdete například i NeXTSTEP, tedy systém, který Steve Jobs vyvíjel po svém odchodu z Applu a který později posloužil jako základ moderního macOS. Nechybí ani A/UX, což byl pokus Applu propojit klasický Macintosh s Unixem. Už jen možnost vidět tyto systémy v chodu je pro fanoušky Applu obrovsky zajímavá.
Součástí projektu jsou ale i mnohem starší a exotičtější systémy. Virtual OS Museum obsahuje například software pro historické mainframy, rané unixové systémy, legendární BeOS, OS/2, různé verze DOSu, Windows od verze 1.0 až po rané buildy Longhornu, ale i platformy jako Newton OS, Symbian nebo první Androidy. Nechybí ani operační systémy pro Apple II, Commodore, Atari či ZX Spectrum.
Fotogalerie
Projekt je dostupný ve dvou verzích. Plná edice má přes 120 GB dat a obsahuje vše předem stažené pro offline používání. Lehčí varianta zabírá zhruba 14 GB a potřebné obrazy systémů stahuje až při prvním spuštění konkrétní virtuální instalace. Obě verze podporují aktualizace bez nutnosti stahovat celý balík znovu.
Je však potřeba počítat s tím, že nejde o dokonale uhlazený produkt pro běžné uživatele. Některé systémy fungují pouze v určitých verzích emulátorů a projekt je zatím označovaný jako předběžné vydání. Určité limity se navíc týkají i výkonu. Hostitelský virtuální systém je aktuálně optimalizovaný primárně pro x86 architekturu, takže například na Apple Silicon Macích nemusí být běh úplně ideální.
Přesto jde o naprosto unikátní záležitost. Pro technologické nadšence, historiky výpočetní techniky nebo dlouholeté fanoušky Applu je The Virtual OS Museum doslova digitálním strojem času. Možnost během několika minut přepnout z NeXTSTEPu do Mac OS 9, následně do raného Windows 95 a pak třeba do PalmOS je něco, co bylo ještě před pár lety prakticky nemyslitelné.